“Lagarto y con denuncias por violación”: reconocida columnista le dijo de todo a abogado petrista

Frente a eso, el abogado Castilla respondió: “A Cristina siempre le he parecido impresentable, aquí no hay novedad. Lo importante es que su discursito de ‘izquierdista impoluta’ se le cayó cuando decidió trabajar bajo las órdenes del ministro Benedetti, que quizá no le parezca impresentable. Impresentable, porque siempre cuestioné que su movimiento político decidiera combinar todas las formas de lucha posible. Hoy por fortuna no lo hacen, y ni ella milita en las toldas de ‘comunes’ o sus similares. Quizá tarde se enteró que no era lo que parecían“.