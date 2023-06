Lo último: manifestantes bloquean vía de acceso y salida a Buenaventura; ¿qué pasó?

La vía de acceso y salida de Buenaventura, Valle del Cauca, donde está uno de los principales puertos marítimos del país, fue bloqueada este jueves, 8 de junio, a la altura del sector conocido como El Gallinero.

Varias decenas de manifestantes se aglomeraron en el kilómetro 16 de la vía Buenaventura - Buga para impedir el paso hacia el distrito portuario.

El bloqueo lo están adelantando docentes y miembros del sector educativo no oficial, es decir, privado, por una serie de inconformidades con la secretaría de Educación de Buenaventura.

Desde la Secretaría de Educación dicen que no les pueden dar soluciones. - Foto: Tomada de redes sociales

Marlon Posso, secretario de Educación del distrito portuario, habló con SEMANA sobre los reclamos de los manifestantes que tienen bloqueada la vía.

“Están reclamando que se les contrate para la prestación del servicio de ampliación de cobertura (estudiantil) pese a que Buenaventura no tiene la matrícula suficiente para ampliar cobertura y pese a que el mismo Ministerio nos reitera esa insuficiencia porque hoy tenemos maestros sin carga en el sector oficial, pues la capacidad instalada no está llena”, explicó el funcionario.

Sector educativo privado bloquea la vía a Buenaventura. - Foto: Tomada de redes sociales

De acuerdo con el funcionario, no es viable darle solución a las demandas de los manifestantes. Además, señala que desde noviembre de 2022 fueron advertidos sobre la situación para que no abrieran matrículas con base en la ampliación de cobertura.

“Si entramos a contratar el servicio de las instituciones no oficiales, estaríamos incurriendo en un delito, porque los estudios de insuficiencia nos dicen que no podemos contratar por 18 meses, y porque no hemos llegado al tope de la matrícula que nos pone el Ministerio, que son 50.000 estudiantes, de los cuales hay matriculados más de 43.000”, añadió Posso.

Marlon Posso, secretario de Educación de Buenaventura. - Foto: Fragmento de video

Los bloqueos en la vía a Buenaventura, por diversos reclamos de las comunidades, se han vuelto una constante. Esta situación ha despertado la intranquilidad de diversos sectores debido a que su puerto mueve buena parte de la economía de la región.

En ese sentido, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca ha hecho una serie de llamados al Gobierno nacional: “Desde el sector empresarial y gremial manifestamos nuestra preocupación ante el incremento del uso de las vías de hecho y los bloqueos en el tramo Loboguerrero – Buenaventura, como mecanismo de presión ante el Gobierno Nacional por las diferentes solicitudes y reclamaciones de la comunidad”.

“Solicitamos al Gobierno nacional, en especial al Ministerio del Interior, que actúe de manera preventiva y oportuna antes las solicitudes, reclamaciones y llamados de las diferentes comunidades, que se dé respuesta efectiva y responsable a estas peticiones y que se haga un debido seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población. Asimismo, hacemos un llamado a todas las partes involucradas a priorizar el bienestar general y buscar soluciones que permitan conciliar los intereses legítimos de la comunidad con la necesidad de garantizar la libre circulación y el desarrollo económico de la región”, añade el Comité.

El Comité reportó recientemente que por cada día de bloqueo las pérdidas económicas pueden ascender hasta 5.000 millones de pesos.

Ladrones sin control en Cali: roban, golpean y arrastran a una mujer mientras sacaba a pasear a su perro

En otras noticias, los hurtos a personas siguen disparados en la ciudad de Cali. Según el Observatorio de Seguridad, en lo que va de este año se han instaurado 10.304 denuncias, es decir, 16 % más que en el mismo periodo de 2022.

Prueba de ello es el brutal robo perpetrado en el barrio Salomia durante el fin de semana por dos sujetos a bordo de una motocicleta. La víctima es una mujer que estaba paseando a su perro.

Así quedó registrado en el video captado por una cámara de seguridad. La mujer iba caminando por una calle solitaria en la tarde del sábado, cuando fue abordada sorpresivamente por dos ladrones.

Las imágenes muestran que la mujer intenta huir del hurto junto a su perro, pero que uno de estos sujetos no le permite escapar. Para lograr esto, el hombre la tumba al suelo y forcejea con ella.

El ladrón termina arrastrando y golpeando a la víctima por la mitad de la calle, para luego arrebatarle algo, al parecer un bolso, y salir corriendo. La mujer intenta seguir a los criminales, sin embargo, estos logran escapar a bordo de la motocicleta.