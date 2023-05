Vía a Buenaventura permanece bloqueada por segunda vez en un mes: desplante del Gobierno colmó a los manifestantes

La comunidad del corregimiento de Loboguerrero del municipio de Dagua, Valle del Cauca, volvió a cerrar la vía a Buenaventura, donde está uno de los principales puertos del país. Esta es la segunda vez en menos de un mes que ocurre esta situación.

El pasado 25 de abril los manifestantes llegaron a un acuerdo con el Gobierno y levantaron el bloqueo con una serie de compromisos. Lilia Clemencia Solano Ramírez, viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, se reunió con la comunidad y, tras una extensa charla, logró el despeje de la vía.

“Se levanta el bloqueo, es una buena noticia para los transportadores y las familias que están aquí. Hicimos la tarea de entender las razones por las cuales las familias decidieron bloquear la vía. Encontramos que temas como el agua, el empleo y la vía serán objeto de una reunión, el 10 de mayo, cuando llegarán las entidades en conjunto a responder a estas necesidades de la comunidad”, aseguró en esa ocasión Solano, quien llegó al sitio en representación del Ministerio del Interior.

Lilia Clemencia Solano Ramírez, Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humano, - Foto: Fragmento de video

La reunión pactada y mencionada por Solano no se cumplió este miércoles, 10 de mayo, desatando la molestia de la comunidad. Este desplante habría sido el detonante para volver a taponar la carretera.

Líderes de Loboguerrero aseguran que hasta que no se hagan presentes los representantes de las entidades gubernamentales o la propia viceministra “no habrá desbloqueo”.

El bloqueo en la vía a Buenaventura tiene detenido al sector transportador de carga y pasajeros. Una larga fila de vehículos aguarda por la apertura de la carretera para continuar sus recorridos.

El bloqueo en la vía a Buenaventura tiene paralizado el transporte. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Cada semana se hacen bloqueos aquí; también en La Delfina y en Cisneros. Entonces a nosotros quién nos paga el hotel, la comida, los gastos de los viáticos de los carros, los costos que se están perdiendo por los carros, ¿quién nos va a solucionar? El gremio camionero no tiene que pagar los platos rotos de lo que le pase a una comunidad”, dijo en el bloqueo anterior un camionero. Sus palabras no perdieron vigencia en menos de un mes.

Y añadió: “Ya estamos cansados de esto, no tenemos plata, aquí a nosotros no nos da nadie nada (...) Nosotros no tenemos la culpa de sus problemas, les colaboramos ayer y hoy en lo que llevamos, pero estamos mal durmiendo en las mulas. Ustedes se van para sus casas, comen, se bañan y después vuelven; tenemos familias y están preocupadas por nosotros”.

La vía a Buenaventura es clave para la economía de la región y el país. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Por cada día de bloqueo, las pérdidas podrían ascender hasta los $5.000 millones, de acuerdo con agremiaciones empresariales del Valle del Cauca.