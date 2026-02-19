Manifestaciones hoy en Cali: estas son las vías bloqueadas y rutas alternas que puede utilizar este jueves 19 de febrero

En el marco de las manifestaciones propuestas por el Gobierno nacional, debido a la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo, la ciudadanía de Cali está a la expectativa de las posibles afectaciones en la movilidad para este jueves 19 de febrero.

Las marchas darán inicio a las 4:00 p. m. en la sucursal del cielo, según lo solicitado por el presidente Petro y los representantes del Pacto Histórico, por lo que a esa hora se preve también el principio de las congestiones en varios puntos de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad de Cali aseguró que entre sus planes habrá un monitoreo en el sector entre la Carrera 100 y la Calle 13, al igual que sobre la Carrera 100 con Calle 86, en la zona donde se encuentra ubicado el campus Meléndez de la Universidad del Valle, uno de los puntos estratégicos de la manifestación.

También hará presencia otro cuerpo de agentes de tránsito en los sectores del Parque de las Banderas, en el sur, y en la Plaza de Cayzedo, en el centro, ya que ahí se concentrarán varios manifestantes en apoyo al gobierno Petro.

“Todos los agentes de tránsito estarán monitoreando y garantizando la movilidad y la seguridad vial de todos los caleños”, afirmó una funcionaria de Movilidad Cali a través de un video difundido por redes sociales.

Bloqueos en la doble calzada Candelaria-Cali

A primera hora del día, la doble calzada que comunica a los municipios de Candelaria y Cali se encuentra bloqueada por un grupo de manifestantes que se ha apostado sobre la vía, exigiéndole a la Administración del municipio de Candelaria el cumplimiento de la promesa de hacer reposición de sus vehículos de tracción animal por vehículos a motor.

Según información compartida por El País de Cali, decenas de personas han entrado en controversia con los manifestantes por la afectación generada en la movilidad de quienes a esa hora se alistaban para llegar a trabajar en las múltiples empresas apostadas en la zona o hacia la ciudad de Cali.

Ante la congestión que se ha generado es esta vía principal de acceso a la capital del Valle del Cauca, agentes de Tránsito del municipio se encuentran coordinando los desvíos y facilitando el tráfico por las rutas alternas Palmira-Cali y Puerto Tejada-Cali.

Se actualizará en el transcurso de la jornada...