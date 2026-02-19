Cali

Manifestaciones hoy en Cali: estas son las vías bloqueadas y rutas alternas que puede utilizar este jueves 19 de febrero

A primera hora, personas interesadas en el cumplimiento de los compromisos sobre tracción animal bloquearon un corredor intermunicipal.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

19 de febrero de 2026, 9:26 a. m.
Manifestaciones por salario mínimo en Cali pueden producir afectaciones en la movilidad.
Manifestaciones por salario mínimo en Cali pueden producir afectaciones en la movilidad. Foto: El País / Montaje: Semana

En el marco de las manifestaciones propuestas por el Gobierno nacional, debido a la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo, la ciudadanía de Cali está a la expectativa de las posibles afectaciones en la movilidad para este jueves 19 de febrero.

Las marchas darán inicio a las 4:00 p. m. en la sucursal del cielo, según lo solicitado por el presidente Petro y los representantes del Pacto Histórico, por lo que a esa hora se preve también el principio de las congestiones en varios puntos de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad de Cali aseguró que entre sus planes habrá un monitoreo en el sector entre la Carrera 100 y la Calle 13, al igual que sobre la Carrera 100 con Calle 86, en la zona donde se encuentra ubicado el campus Meléndez de la Universidad del Valle, uno de los puntos estratégicos de la manifestación.

También hará presencia otro cuerpo de agentes de tránsito en los sectores del Parque de las Banderas, en el sur, y en la Plaza de Cayzedo, en el centro, ya que ahí se concentrarán varios manifestantes en apoyo al gobierno Petro.

