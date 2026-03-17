Valle del Cauca

Menor de 15 años fue asesinado en medio de una riña a la salida de un reconocido colegio de Cali: compañeros serían responsables

El caso se presentó en una institución pública del barrio San Luis.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 1:53 p. m.
El hecho de sangre enluta a Cali.
El hecho de sangre enluta a Cali. Foto: Aymer AndrÉs álvarez

La Personería Distrital de Cali anunció este martes el asesinato de un menor de edad a las afueras de un colegio público en el barrio San Luis en medio de una aparente riña con varios de sus compañeros.

De acuerdo con el ente de control, la víctima, de apenas 15 años, fue atacada con arma blanca y, producto de esas heridas, falleció en el lugar de los hechos.

“De manera contundente, el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó el asesinato de un menor de 15 años ocurrido en las afueras de un colegio público del barrio San Luis, en el oriente de la ciudad. De acuerdo con informaciones preliminares, el menor perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en medio de una riña en la que aparentemente participaron otros adolescentes”, señaló la Personería en un comunicado.

Homicidio en Cali
El hecho es materia de investigación. Foto: El País / Redes sociales

Mendoza Castrillón mostró una profunda preocupación por este hecho de violencia que enluta a una familia caleña. Evidenció la urgente necesidad de fortalecer acciones de prevención, convivencia escolar y protección integral de niños, niñas y adolescentes, haciendo un fuerte llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Así mismo, reiteró desde su despacho al frente de la Personería de Santiago de Cali, sobre la importancia de articular esfuerzos entre directivos y docentes de instituciones educativas, padres de familia, autoridades y comunidades para prevenir hechos de violencia entre jóvenes estudiantes, a fin de garantizar entornos seguros dentro y fuera de los centros educativos.

De paso, el representante del Ministerio Público también alertó a la Policía Metropolitana para que también intensifique acciones y operativos para contrarrestar situaciones de microtráfico en inmediaciones de los planteles escolares, parques y polideportivos, que igualmente pueden afectar a grupos poblacionales juveniles.

En cuanto al asesinato del joven, el personero manifestó que la entidad a su cargo continuará realizando seguimiento a este caso y a las acciones institucionales orientadas a proteger la vida y la integridad de los menores de edad en la ciudad.