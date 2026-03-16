Sangriento fin de semana en Cali con diez asesinatos entre viernes y domingo: estos son los casos

Un total de diez personas fueron asesinadas en distintos puntos de Cali entre el viernes y el domingo, según el balance preliminar entregado por las autoridades. Los hechos violentos se registraron en varios barrios de la capital del Valle del Cauca y, en la mayoría de los casos, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.

El primer caso conocido ocurrió el viernes en el barrio Normandía. Allí, un hombre de 74 años fue atacado a tiros y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades.

El hecho es materia de investigación. Foto: El País / Redes sociales

Durante la jornada del sábado se reportaron otros dos homicidios. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio Comuneros, donde un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida en medio de un ataque armado. El segundo hecho se registró en Villa del Lago. En este punto de la ciudad, la víctima, un hombre de 36 años, alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero murió minutos después por la gravedad de las heridas.

El domingo fue la jornada con mayor número de casos. En diferentes sectores de la ciudad se presentaron varios ataques sicariales que dejaron más víctimas mortales. Algunos de estos hechos ocurrieron en vía pública y otros en sectores residenciales, lo que elevó a diez el número de homicidios reportados durante el fin de semana.

Foto: Aymer AndrÉs álvarez

Las autoridades indicaron que cada uno de los casos se encuentra bajo investigación para establecer los móviles de los crímenes y dar con los responsables. Por ahora, los investigadores adelantan la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos que permitan esclarecer los hechos registrados en la ciudad.

Desde la Policía Metropolitana señalaron que unidades de investigación criminal continúan con las labores judiciales para avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos en Cali durante los últimos días.