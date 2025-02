Moto bomba en Morales, Cauca, deja dos policías heridos y varios niños que salían de clases afectados

Por ahora, las autoridades locales no se han pronunciado sobre este nuevo atentado terrorista en el Cauca. En esta zona delinque el sanguinario frente Jaime Martínez, del cual SEMANA conoció estarían utilizando kamikazes para realizar hechos como el ocurrido este lunes.

En ese momento SEMANA tuvo acceso a los audios que enviaron los miembros de la fuerza pública, en medio del ataque. “Mi sargento, no me deje morir, mi sargento me dieron”, se escucha en uno de los audios. Es la voz de uno de los policías de la estación de esta población, ubicada a tan solo 40 minutos de Popayán.