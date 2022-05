Motociclista agredió a ciclista por reclamarle invasión de bicicarril en Cali

Cada día hay más zozobra a la hora de transitar por las calles de Cali. Los ciudadanos aseguran que un día son testigos de homicidios, y otro, de actos de intolerancia, así como sucedió en las últimas horas cuando en medio de un trabajo pedagógico un ciclista fue atacado por un motociclista.

Se conoció que algunos ciclistas estaban llamando la atención a quienes se encontraban invadiendo el carril exclusivo de biciusuarios; ante este reclamo, se presentaron agresiones físicas cuando un ciclista le atravesó su bicicleta en la mencionada vía a un motociclista, quien ignoró la señal y procedió a golpear con su cabeza al ciclista.

La situación se habría presentado en la carrera 8 con calle 44, donde los motociclistas invaden con regularidad el carril exclusivo de los ciclistas, quienes están cansados de esta situación y piden a la Secretaría de Movilidad realizar más controles en la capital del Valle.

“Esos jóvenes quedaron lastimados, aporreados. La semana pasada que salimos también, algunos motociclistas nos sacaron armas de fuego; no decimos algo complejo, estamos diciendo ‘hermano, utilice su carril que este es el de la bicicleta’, y lo decimos de manera cordial y aún así recibimos actos de violencia”, manifestó John Freddy Bustos, ciudadano del grupo ‘Ciudadanía en Bicicleta’.

Aunque el caso fue puesto a conocimiento de las autoridades, hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

“Ahí también es una discusión fuerte que no la hemos aprendido a leer desde el contexto colombiano, y es cuando el Estado abandona sus funciones de control, pues quien termina por ejercerlo, es el violento y lo hace de la manera en la que puede lograrlo, que es a través de la fuerza y en esos ejercicios de fuerza, nosotros los ciclistas tenemos todas las de perder”, señaló Bustos.

Por otra parte, el líder ciclista también dijo que han tenido el apoyo por parte de algunos concejales, sin embargo, el acompañamiento no es tan constante. “Somos un grupo organizado de personas que estamos dispuestas a hablar con todos los partidos políticos porque consideramos que este es un asunto de ciudad; a veces perdemos el norte”, dijo John.

En cuanto al tema de las ciclorrutas, uno de los aspectos que tiene más preocupados al gremio de ciclistas, es la disputa política que se vive en Cali referente a este tema. Según Bustos, desde el año 1994 se han venido elaborando planes y metas para la construcción de la ciclo infraestructura, pero todo se ha quedado en el papel.

“En los últimos 4 años del Gobierno local anterior, se construyeron aproximadamente 120 kilómetros de ciclorruta, lo que ha generado una disputa política entre el alcalde actual respecto a lo que se implementó antes; él no le da importancia y relaciona el tema de la bicicleta como algo estético, pero es un tema de integridad física; aunque desde la alcaldía han respondido institucionalmente, esa respuesta institucional no tiene el visto bueno en la cabeza del alcalde y por lo tanto no se implementa”, concluyó John.

Mujer increpó a motociclistas que iban por la ciclorruta en el sur de Cali

La acción valiente de una mujer dio de qué hablar en Cali. En video quedó registrado el momento en que una joven hace respetar la ciclorruta en el sur de la ciudad, el pasado 30 de abril.

En las imágenes se ve una fila de motos invadiendo la ciclorruta, exclusiva para este tipo de vehículos. La intolerancia de los conductores, además ser una falta a las normas de tránsito, pone en riesgo la integridad de los ciclistas.

Cansada de esta situación, una mujer se bajó de su bicicleta y detuvo el tránsito de las motos que invadieron el espacio.

La joven, notoriamente molesta, les explicó a los motociclistas que ese no es el espacio por donde deben transitar y los obligó a salirse a la vía convencional.

Al final del video, se ve que la mujer se ofusca y empuja, sin que se caiga, a uno de los motociclistas que está abandonando la ciclorruta.

NOS ENVÍAN 📢

Esta joven ciclista hace respetar la cicloruta en el sur de Cali pic.twitter.com/GGeArcDxCZ — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) April 29, 2022

“Toda mi admiración y respeto para esta chica, desafortunadamente este tipo de acciones se ven en todas las ciudades que tienen este tipo de carriles exclusivos para la biciusuarios. La falta campañas pedagógicas y de mano dura en las infracciones”; “Ella es mi nueva heroína, que tantas cosas le dirían y aun así firme defendiendo. Te admiro”; “Aquí se demuestra nuevamente la importancia de retomar las asignaturas en el colegio como civismo, normas de trabajo y urbanidad”, destacaron en redes sociales algunos cibernautas sobre la actitud de la mujer en el sur de Cali.

La multa que se puede ganar por invadir la ciclorruta

Las sanciones a las que se exponen los conductores de vehículos, particulares y públicos van desde medio salario mínimo en adelante, y puede llegar a la inmovilización del vehículo automotor.

La multa por invadir la ciclorruta asciende a 15 salarios mínimos diarios vigentes; la inmovilización del vehículo se impone por transitar por sitios restringidos, en este caso por ciclorrutas. Esta sanción es la misma que se aplica cuando las personas transitan en horarios de Pico y Placa y/o en horas restringidas.

Cabe anotar que, además de esta infracción, existen otras sanciones que se pueden aplicar a los vehículos (motos y carros) que invadan las ciclorrutas, por ejemplo, quienes estacionen en ese espacio están incurriendo en la infracción C02 - estacionar en un sitio prohibido cuyo costo es de 15 salarios mínimos legales vigentes.