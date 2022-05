Niña fue mordida por una serpiente venenosa en zona rural del Valle

La venenosa serpiente de coral mordió a una niña de tres años en su pie izquierdo, en zona rural de Restrepo, Valle del Cauca, situación que provocó su inmediato traslado a Cali para recibir la atención médica necesaria ante el riesgo que podía correr su vida.

En principio la niña fue llevada hasta un hospital del casco urbano de dicho municipio, donde decidieron que lo mejor era trasladarla hasta la capital del Valle del Cauca. Al llegar a Cali la menor fue ingresada al Hospital Universitario del Valle (HUV).

Aunque algunas versiones señalaban que a la menor le habían tenido que aplicar diez frascos de antídoto para contrarrestar el veneno inyectado por la serpiente en la mordida, SEMANA logró establecer que no tuvo que recibir tal medicamento, pues el animal no logró traspasarle su veneno. “Fue una mordida seca, no alcanzó a inocular veneno”, dijo Hugo Javier Buitrago, pediatra de urgencias del HUV.

También se dijo que la menor había ingresado al HUV con la cabeza caída y que se le estaban cerrando los ojos. Sin embargo, desde el centro hospitalario indicaron que la niña ingresó en buenas condiciones médicas.

“Llegó con signos vitales dentro de los parámetros normales, pero por el tipo de mordedura y serpiente, se decide, con el área de toxicología, dejarla en observación, por si había necesidad de ponerse suero antiofídico”, añadió. La niña fue mordida el pasado jueves en la noche cuando jugaba en un pasillo de su casa en una vereda de Restrepo.

La menor estuvo en observación en el HUV para verificar si, finalmente, necesitaba o no algún antídoto. Por suerte evolucionó de buena manera y salió de peligro, razón por la que fue dada de alta el viernes.

De otro lado, el especialista explicó que el veneno de la serpiente es altamente peligroso, ya que “produce parálisis, porque compromete los nervios, tiene un efecto neurotóxico, y puede tener efectos secundarios como un paro respiratorio, si no se hace un manejo adecuado”.

Apuñaló a un perro en Cali

Como aberrante ha sido calificado el caso de un perro que fue apuñalado por un hombre, en Cali, luego de que el animal, al parecer, lo mordiera.

En un acto de intolerancia, este sujeto atacó en al menos dos oportunidades a Teddy, nombre que recibe el canino. La agresión se habría registrado con arma blanca en el barrio Alfonso López, ubicado al nororiente de la ciudad.

En cuanto las autoridades conocieron los hechos, enviaron unidades del grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cali hasta dicho sector de la capital del Valle del Cauca.

El canino fue llevado hasta un centro de atención veterinaria, donde lamentablemente perdió uno de sus pulmones debido a la gravedad de las lesiones.

Entre tanto, el hombre que apuñaló al perro fue capturado. Se conoció que es un habitante del sector y que hace poco había salido de la cárcel tras purgar una condena por homicidio.

“En la comuna 7 de la ciudad capturamos a una persona que lesionó con arma cortopunzante a un canino. Es de anotar que esta persona hace poco estuvo en la cárcel por homicidio. El canino fue trasladado a un centro asistencial, pero perdió un pulmón”, resaltó el teniente coronel Harold Armando Useche, jefe de la unidad de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali.

Detallaron las autoridades que el hombre implicado, de 47 años, fue capturado por delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, establecido en el artículo 339A del Código Penal.

“El que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico, vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física”, señala el artículo.

Sin embargo, trascendió que poco después de su captura, el implicado fue dejado en libertad, pese a eso seguirá vinculado a la investigación del caso. Por su parte, el canino regresó a su hogar, con su familia, para empezar el proceso de recuperación.

Las autoridades instaron a denunciar vulneraciones contra los animales a través de la línea telefónica 3168931997 de la Policía Ambiental y Ecológica, como también en línea única de emergencia 123.