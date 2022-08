“Nos solidarizamos con las víctimas”: concejal Ana Erazo, tras denuncias de acoso sexual en colegios de Cali

Luego de conocerse esta semana varias denuncias de acoso sexual en la Institución Educativa Rafael Navia Varón y el Colegio Normal Superior de Cali, donde algunas estudiantes y egresadas han señalado a varios docentes que presuntamente acosan a las menores de edad dentro y fuera de la escuela, Ana Erazo, concejal de la capital del Valle, se pronunció al respecto.

“En menos de una semana hemos tenido conocimiento de posibles delitos materializados en todo el departamento del Valle del Cauca, que nos pone en un estado de alerta y zozobra; en dos instituciones de educación primaria y media de Santiago de Cali (Rafael Navia Varón y Normal Superior de Cali) se han denunciado por parte de estudiantes (menores de edad) casos de acoso sexual por parte de diferentes docentes”, dijo y criticó el hecho que hasta el día de hoy no hay sanción disciplinaria ni penal en contra de quienes en virtud de sus funciones profesionales estarían prolongando violencias sistemáticas.

Erazo también expresó apoyo a las menores que han denunciado. “Nos solidarizamos con las víctimas acosadas, los seres queridos y familiares ¡Es nuestro deber con ustedes! Desde la presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Distrito Especial de Santiago de Cali, rechazamos vehemente las violencias que empiezan con un acoso y terminan en un feminicidio”, manifestó a través de un comunicado en sus redes.

Existen nuevas denuncias de acoso en el colegio Normal Superior de Cali. Nos solidarizamos con las víctimas acosadas, los seres queridos y familiares de las víctimas ¡Es nuestro deber con ustedes!✊🏽♀️ pic.twitter.com/pmgcfgfNSX — Ana Erazo (@AnaErazoR) August 25, 2022

Asimismo, lamentó el cruel y vil asesinato de dos menores de edad encontradas en el norte del Valle del Cauca, que residían en Jamundí, sur del Valle. “Lamentamos profundamente estos hechos que nos alejan de construir una ciudad en paz y con justicia social, pues no se construye paz ni dignidad sobre la muerte de personas inocentes”, expresó.

De otro lado, les envió un mensaje a las autoridades competentes a nivel local y departamental. “Urge respuestas de protección para nuestras menores de edad. La infancia y adolescencia es una etapa de aprendizaje, diversión y descubrimiento que no podemos permitir sea vea obstaculizada por quienes continúan refugiándose en el odio como forma de opresión”, señaló.

Finalmente, invitó a las diferentes secretarías, dependencias y entes de control a profundizar en apuestas sobre el cuidado individual y colectivo; “sobre las violencias basadas en género; efectividad a la hora de asesorar y acompañar a las víctimas y su entorno familiar; a construir acciones que deriven cada vez más la brecha de desigualdad y violencia que aún recae sobre los cuerpos feminizados y agilizar los procesos de denuncias garantizando el derecho a la intimidad de las víctimas. A las organizaciones sociales, populares y feministas, gracias por ser lo que la institucionalidad jamás podrá: símbolo de aguante, amor y empatía”, concluyó.

Las denuncias

La primera denuncia que salió a la luz pública la hizo por redes sociales Sarah Cubillos, egresada de la Institución Educativa Rafael Navia Varón de Cali en 2016; la mujer aseguró que desde hace más de diez años se han presentado diferentes situaciones de acoso con tres profesores.

“Actualmente, tengo conocimiento de cinco casos. En mi época fui testigo y víctima de sus acosos, veía cómo hostigaban a mis compañeras. En mi caso, uno de los profesores hacía comentarios de mi mamá, en frente de toda la clase decía: ‘dígale a su mamá que más tarde la llamo’, ‘saludes a su mamá’, sin siquiera conocerla. Otros profesores me llegaban a abrazar mucho y hacían comentarios de doble sentido; por ejemplo, si una estudiante tenía la camisa por fuera, entonces decían: ‘se la mete o se la meto’”, le contó a SEMANA Sarah Cubillos.

Por eso, Sarah junto a otra de sus amigas, comenzaron a indagar con otras excompañeras, quienes les confirmaron que también habían vivido situaciones similares. “Estuvimos varios meses detrás de esto, preguntando e investigando. Y resulta que la semana pasada, mi hermana llega a la casa después de una visita pedagógica que tuvieron en la Universidad del Valle. En el bus iba uno de los profesores, donde hizo comentarios misóginos, machistas y del cuerpo de las chicas. Decía que le gustaban las mujeres tetonas y que aplaudían sin manos. También hay un audio en el que hace comentarios homofóbicos”, contó Sarah.

La egresada hizo bastante énfasis en los comentarios que el mencionado profesor hace del cuerpo de las estudiantes; al parecer, se incrementaron cuando regresaron a clases presenciales después de la pandemia que provocó el covid-19 en el mundo. Este maestro les decía: “están muy gordas, están comiendo mucho”.

“¿Qué hace un profesor diciéndole a una menor de edad comentarios sobre su cuerpo, sean para bien o para mal? No está bien que un profesor opine sobre los cuerpos de las chicas, esa fue la gota que derramó el vaso. Ahí hice la denuncia pública a través de las redes”, recalcó.

Por su parte, el secretario de Educación de Cali, Darwin Lenis, se pronunció indicando que ya se están adelantando las investigaciones correspondientes.

“Frente al presunto acoso sucedido por parte de algunos profesores a unos estudiantes en la Institución Educativa Rafael Navia Varón, tengo que decirles que hemos actuado de manera directa e inmediata una vez tuvimos información de este suceso por redes sociales. Hemos establecido a través de Fiscalía, Personería, Policía de Infancia y Adolescencia y la Secretaría de Salud, que se active la ruta del Comité Municipal de Convivencia”, anunció el funcionario.

De otro lado, en las últimas horas, estudiantes del Colegio Normal Superior de Cali, decidieron realizar un plantón dentro de la institución donde se estaría presentando acoso sexual por parte de varios docentes.

“Cuando entré al colegio, un profesor me comenzó a seguir por redes sociales; reaccionaba a mis historias, en el salón de clases decía que me veía muy bonita, después comenzó a tocarme la espalda y hasta me decía ‘date una vueltica’”, relató una de las menores al medio local 90 Minutos.

Por su parte, otra estudiante dijo que después de determinado tiempo, se dieron cuenta que eran varias las que recibían mensajes intimidantes de los mismos profesores. “No queremos acosadores disfrazados de profesores. Incluso, nos sorprendió que la coordinadora, quien supuestamente nos estaba apoyando, dijera que ella no se hacía responsable por las personas que perdieran el año. Ahí es donde nos hacemos la pregunta: ¿tenemos que dejarnos tocar y acosar para ganar el año?”, cuestionó una de las menores.

Las estudiantes también contaron que en repetidas ocasiones han enviado cartas a la rectoría, indicando lo que ha estado pasando desde hace varios meses; sin embargo, expresan que nadie les ha dado una respuesta oportuna.

A la protesta también llegaron varios padres de familia para exigir justicia y pedirles a los directivos que denuncien a los docentes ante la Fiscalía. “Algunos docentes están en ese rol de acosar sexualmente a las estudiantes. No ha habido respuestas, la única es encubrir. Me pregunto: ¿cuál es el papel del rector?, ¿cuál es el papel del coordinador?”, manifestó a 90 Minutos Herney Eduardo Rivera, padre de una de las estudiantes.

Después de la presión ejercida por las estudiantes y sus acudientes, el rector del colegio, Carlos Emilio Parra, dijo: “Hemos remitido las denuncias a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Educación, que son los encargados de los procesos judiciales y disciplinarios, respectivamente”.