Padrastro de Lyan Hortúa mostró su decepción con Gustavo Petro tras liberación del niño: “Su silencio como jefe de Estado dolió”

“El día del secuestro fue una noche oscura, que no se la deseo a nadie porque fue muy duro para nosotros como familia. No hubo solidaridad ni siquiera de la Policía, después del secuestro jamás llegó nadie ”, contó.

Asimismo, reveló que una vez vio a Lyan le pidió perdón por no haber hecho algo más para evitar que se lo llevaran. “Me duele que yo como padre no hubiera estado ahí para poder evitar todo esto”, comentó.

Tras lo sucedido, según dijo, su familia quiere privacidad para recuperar el tiempo perdido con el pequeño y, pese a que no confirmó nada, manifestó que no descartan abandonar el país. Al tiempo, aclaró que ni él ni nadie de su entorno está involucrado en asuntos ilegales.

“Soy un comerciante que lleva más de 12 años trabajando en nuestra propia empresa de manera legal, no tengo inconvenientes ni involucro a gente que no tenga que ver con el comercio, siempre he sido una persona de bien”, explicó.