¿Pico y placa en Cali tendrá cambios para Navidad y fin de año?

En las últimas horas, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, indicó que la restricción de pico y placa en la ciudad no tendrá cambios en lo que resta del año.

Como funciona desde el pasado primero de agosto, la medida seguirá aplicándose por 14 horas continuas, es decir, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

“La decisión se ha tomado desde la Administración luego de desarrollar una serie de diversos análisis en la restricción de la movilidad de pico y placa en distintos escenarios. Se va a seguir manteniendo dos dígitos por día y los mismos días de la semana, de lunes a viernes”, aseguró Vallejo cuando se estableció el pico y placa por 14 horas.

Cabe recordar que esta decisión se tomó después que se desarrollaran una serie de estudios técnicos de las distintas alternativas en las cuales se consideraron: ampliación de dígitos, ampliación de la inclusión de otro tipo de actores de la movilidad, estudios por zonas y por supuesto, los comentarios del anterior decreto, dentro de los cuales un 47 % exactamente de los que se recibieron, solicitaban un incremento de las horas en esta medida.

La medida también obedeció a que el parque automotor en la ciudad de Cali supera los 710.000 vehículos, con una distribución aproximada de 60 % de ellos, tipo motocicleta; adicional a ello, se presenta un ingreso considerable de parque automotor de los municipios vecinos.

“Hay que considerar al Distrito de Cali como una ciudad región, dentro de los cuales hay un componente bastante robusto de este tipo de viajes que ingresan desde los municipios vecinos a realizar actividades de trabajo, estudio o acceso al servicio que ofrece la capital del Valle”, dijo William Vallejo.

Cabe destacar que el actual decreto va hasta el 31 de diciembre y establece el pico y placa de la siguiente manera:

Lunes 5 y 6.

Martes 7 y 8.

Miércoles 9 y 0.

Jueves 1 y 2.

Viernes 3 y 4.

Estas son las infracciones de tránsito que más cometen los caleños

La Secretaría de Movilidad de Cali indicó en su más reciente informe que, en lo corrido de este 2022, se han expedido 293.752 notificaciones a conductores por irrespeto a las normas de tránsito.

El ente de control señaló que van 177 casos de conductores de automóviles por no acatar los requerimientos de los agentes de tránsito, siendo esta infracción la más común.

En cuanto a los motociclistas, el incumplimiento más frecuente es no realizar la revisión tecnico-mecánica en el plazo legal establecido, y ya van 371 casos. Entretanto, se han presentado 209 casos de motociclistas que no portan los seguros ordenados por la ley.

Este año se han registrado en la capital del Valle 287 muertes por accidentes de tránsito; en el mes de julio se reportó la mayoría, 36 víctimas fatales.

De otro lado, hay una preocupante cifra de personas que siguen sin pagar sus multas de tránsito en Cali. De las 293.752 infracciones existentes, a la fecha solo han sido pagadas 154.087, lo que se traduce en que más de la mitad (el 56,7 %) de los conductores sancionados en Cali no ha pagado sus deudas. Entretanto, se conoció que 3.117 cuentan con acuerdos de pagos vigentes, 1.299 incumplieron el pacto y 662 están en proceso de cancelación.

Las multas más recurrentes se expiden por revisión tecnico-mecánica vencida, no contar con el Soat vigente, transitar por sitios restringidos, no detenerse en semáforos en rojo y conducir sin portar la licencia. Le siguen no acatar las señales de tránsito o requerimientos de los agentes, conducir en exceso de velocidad y estacionar en lugares prohibidos. En total, 17.699 vehículos han sido inmovilizados en lo que va de este año.