Policías agredieron al reconocido líder social Leonard Rentería en Buenaventura

El líder social Leonard Rentería denunció haber sido agredido por agentes de la Policía en Buenaventura, Valle del Cauca. Este incidente ocurrió en el barrio Juan XXIII, reconocida zona de conflicto de las temidas bandas delincuenciales Los Shottas y Los Espartanos.

El incidente ocurrió cuando los uniformados le pidieron a Rentería, quien se encontraba junto a su esquema de seguridad, una requisa y su cédula para revisar sus antecedentes. Pero lo que parecía ser un procedimiento de rutina terminó en confrontación, de acuerdo con el líder social, por motivaciones raciales.

“Me piden la requisa y yo accedo, toman mi documento de identidad y luego se niega a devolverlo, reteniéndolo durante varios minutos. De repente, me hablan de forma grotesca y por encima de la autoridad al pedirles respeto. Lo único que les pido es que cuando entren a estas comunidades sean capaces de tratar a la gente negra con respeto, porque no todos los que vivimos aquí somos irrespetuosos. Solo les pido que acaten la norma y que si van a pedirle requisas a cualquier negro, lo hagan en el marco de la Constitución. Nunca les he dicho una mala palabra, solo les he pedido que me traten como un ser humano”, relató Rentería.

Según el líder social, lo tuvieron retenido en la calle por varios minutos y en el transcurso de este tiempo no le revisaron los antecedentes para que finalmente pudiera marcharse. Al estar en la plena vía pública, dice, se exponía a un atentado contra su vida.

En un video grabado en vivo, y que quedó publicado en las redes sociales de Rentería, se puede escuchar a uno de los policías decir que “hablemos como personas”. Frente a estas expresiones, que consideró ofensivas, el líder le pidió tener cuidado con los términos que utilizaba.

Este metraje también muestra el momento en que ese mismo uniformado lo agrede y le arrebata el celular, todo porque Rentería le dice a su escolta que por favor no entregue información personal. El líder social le exige que le regrese el dispositivo, pero el agente se niega y lanza improperios en su contra: “Deje hablar, deje hablar, maricón”. Momentos después, concluye la transmisión.

En conversación con SEMANA, Rentería contó lo que sucedió una vez concluye el video: “El policía le pasa el celular a otro para que borre el video, pero ellos no sabían que estaba grabando en vivo. Luego, se acercan y me ponen el celular en la cara para desbloquearlo porque lo tengo con reconocimiento facial. Me sujetan entre varios policías para hacer esto. En ese momento, el escolta pidió respeto y luego salió la comunidad y tomó el celular. Después, ellos se fueron y me lanzaron frases de todo tipo”. Tras el incidente, asegura que siente un poco de dolor en el brazo “por la fuerza con que me cogieron cuando querían a la fuerza desbloquear el celular”.

El líder social afirma que estos presuntos abusos policiales no son nuevos en Buenaventura y que miembros de la Policía realizan constantes atropellos contra las comunidades negras. “Creen que porque la mayoría de delincuentes son negros, todos lo somos por tener el mismo color de piel, pero eso no ocurre con las personas mestizas”, reflexionó.