Por desplome de puente La Vieja, ahora cobran el paso por una de las vías alternas; estos son los precios.

Jhon Henry Giraldo es el ciudadano que le está sacando provecho al colapso del puente El Alambrado, en la vía que comunica a los departamentos del Valle del Cauca y Quindío.

SEMANA está en el lugar de los hechos y habló con el hombre, quien contó qué está pasando gente de un departamento al otro por la vía férrea en una ‘brujita’, por la suma de 2.000 pesos.

“Actualmente, me estoy dedicando a pasar la gente porque como yo trabajo aquí en el río, y el puente se cayó, entonces no puedo trabajar en el río porque no hay forma de sacar material (arena); entonces ahora no tengo sino esta forma de ganarme la vida y no tengo para dónde más echar”, relató.

Jhon Henry Giraldo. - Foto: Foto: Jhon Montenegro

Giraldo comentó que está esperando que el Gobierno le dé una solución pronta al restablecimiento del paso por dicha carretera, “porque si no dónde vamos a echar. La comida se nos va a poner más cara. Esperamos a que el Gobierno solucione por nosotros, le pedimos que nos ayude con alguna cosa porque vea como estamos, paralizados”, dijo.

Sobre su reciente labor, comentó que no es una práctica nueva, aseguró que los habitantes de la zona acostumbran a pasar diferentes artículos en las ‘brujitas’.

“Aquí la gente se transporta en estas ‘brujitas’, para mover lo que se tenga que mover; en este cruce del puente siempre se hace eso, se cobran 2.000 pesos”, afirmó.

El ciudadano también relató el momento en que se dio cuenta de la emergencia, ya que vive contiguo a donde está ubicado el puente.

“Yo vivo en una casita aquí cerca; escuché un ruido, un estruendo duro, entonces varios vinimos hasta el lugar, pero ya la Policía estaba ahí y no nos dejó arrimar, de ahí cada uno para su casa”, contó.

Vía férrea contigua al puente El Alambrado. - Foto: Foto: Jhon Montenegro

Finalmente, relató que muchas personas en la zona se encuentran afectadas en sus labores por lo acontecido. “Mucha gente está triste porque han perdido la forma de trabajo, al no poder movilizarse por ahí”, concluyó.

De otro lado, este jueves, 13 de abril, un día después de la emergencia, aún no han sido retirados los cinco vehículos que quedaron atrapados en medio del colapso.

De acuerdo con las autoridades, en las próximas horas arribaría maquinaría especial para evacuar los automotores.

“Las causas del colapso del puente están por establecer, creemos que es por fatiga, pero eso ya hablaran los expertos en su momento que determinen realmente las causas”, dijo el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en medio de un pronunciamiento justo en el lugar de los hechos.

Las autoridades están evaluando los daños en el puente El Alambrado. - Foto: Foto: Jhon Montenegro

Mientras tanto, William Fernando Camargo Triana, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a SEMANA que se evaluarán las condiciones de mantenimiento y estado en que estaba el puente.

“Inicialmente, lo que conocemos del evento es que se presenta una falla súbita, las causas están todavía por indagar, este es un proceso que se tiene que evaluar, por un lado, las condiciones de mantenimiento y estado del puente (condiciones estructurales) y la operación de los vehículos que estaban en ese momento en la zona”, dijo.

El funcionario indicó que este jueves llegarán expertos al sitio de la emergencia para realizar un peritaje y una valoración. Asimismo, desde la ANI le solicitaron a La Interventoría que haga una valoración. “Hemos convocado fronteras de ingenieros para que nos sirva como entidad de Gobierno en esta evaluación”, comentó a SEMANA.

A esta hora, las autoridades se encuentran en el sitio evaluando la situación. - Foto: Foto: Jhon Montenegro

En cuanto al tiempo en que puede tardar esta estimación, Camargo Triana aseguró que los expertos serán quienes lo determinen.

“En este momento la zona está acordonada, se encuentra la Policía en un operativo para garantizar la mayor indemnidad de las pruebas y la información que existe ahí; con base en la valoración que hagan los expertos, nos indicarán cronograma y fecha estimada, lo mismo por parte de la interventoría”, sostuvo.