Renunció monseñor Darío de Jesús Monsalve a ser arzobispo de Cali, ¿quién estará en su lugar?

Monseñor Darío de Jesús Monsalve renunció a ser arzobispo de Cali. A través de su cuenta oficial de Twitter hizo el anuncio, indicando que el papa Francisco aceptó su decisión.

“Por bondad de Dios y del papa, he vivido en Cali como arzobispo desde agosto de 2010. Al entregar el cargo al nuevo titular, me abrazo a Cristo Jesús y al pueblo de Colombia, crucificado también por odios, codicias y poderes violentos. ¡Paz con rostro de Nación!”, escribió.

Monsalve expresó que presentó su renuncia por límite de edad, es decir 75 años. Entretanto, el anuncio ha provocado la reacción de varias personas, quienes le agradecieron por su servicio a la comunidad, el cual ejerció durante 12 años en la capital del Valle.

“Monseñor Monsalve, lo saludo y lo felicito por sus años de pastoreo en la iglesia particular de Cali, siempre del lado de la paz y mostrando lo magnífico del evangelio de Cristo a la gente, con humanidad y humildad y no desde un pedestal de superioridad moral”; “muchas gracias, monseñor, por su pastoreo al pueblo que conforma la arquidiócesis de Cali, que siga propendiendo por la paz con verdad y justicia”; “Padre, mil gracias por toda su valentía a favor de la paz, admiración por su compromiso. Usted reprenta la coherencia y la dignidad. Abrazos y buen viento”. Han sido algunos de los comentarios.

Asimismo, desde la Arquidiócesis manifestaron: “solemnidad de la Inmaculada Concepción, el santo padre Francisco aceptó la renuncia de monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía como arzobispo de Cali y confirma el inicio pastoral como arzobispo de Cali a monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez”.

“Soy consciente de la enorme responsabilidad que este oficio implica, como también de mis limitaciones. De todos modos, he asumido esta misión con la confianza puesta en Dios y en cada uno de quienes conforman esta familia arquidiocesana que he aprendido a conocer y a querer. Estoy dispuesto a dar mi vida por el reino de Dios y la salvación de muchos. La Virgen Inmaculada, en cuya solemnidad se me hace esta encomienda, sabrá también estar a mi lado”, sostuvo Rodríguez Velásquez.

Cabe destacar que la noticia de la aceptación por parte del Vaticano se dio a las 12 de la noche de este jueves 8 de diciembre, en Roma, como un reconocimiento en el cumpleaños del arzobispo coadjutor.

La Arquidiócesis de Cali confirmó que el próximo 12 de diciembre a las 10 de la mañana y en la iglesia catedral San Pedro Apóstol, se realizará una solemne eucaristía de acción de gracias por el ministerio de monseñor Darío Monsalve, así como por el inicio del arzobispado de monseñor Rodríguez.

Papa Francisco explica el significado del pesebre de Navidad

Llegó la época navideña en todo el mundo, motivo representativo para varias culturas y religiones en el mundo, y para los católicos no es la excepción. Millones de hogares realizan el tradicional pesebre de Navidad respetando las costumbres heredadas entre generaciones.

Allí las familias buscan representar de una manera creativa y visual todo lo acontecido previo al nacimiento del niño Jesús.

El papa Francisco entregó una explicación en la que se refiere al sentido y significado del pesebre navideño. Esto por medio de su carta apostólica Admirabile signum, firmada el pasado primero de diciembre de 2019.

El vicario de Cristo define al pesebre como un “ejercicio de fantasía creativa” en el que suelen utilizar materiales sencillos para dar creación a una obra de altísima belleza.

“Se aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada”, señala Francisco.

El obispo de la Iglesia católica recuerda que los pesebres son una escenificación del nacimiento de Jesús, lo que representa a un “evangelio vivo” basado en los registros sagrados de la Biblia.

“Surge de las páginas de la Sagrada Escritura para invitar a los hombres a ponerse espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre”, expone el santo padre.

También recordó el origen de esta popular práctica, por lo que se remontó a 1923 cuando el papa Honorio III aprobó en Roma la Regla franciscana a San Francisco de Asís.

“Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que el Poverello quedase impresionado en Roma, por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre”, señala el papa.

Mientras tanto, millones de personas en el mundo preparan todo para empezar a realizar su pesebre navideño en los hogares y lugares de trabajo, práctica que integra a niños jóvenes y adultos.