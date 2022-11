Secretario de Movilidad de Cali quiso contestarle a un concejal que lo llamó mentiroso, pero sus palabras son objeto de burla, ¿qué dijo?

En la más reciente sesión del Concejo Municipal de Cali se gestó una discusión entre el secretario de Movilidad, William Vallejo, y el concejal Juan Martín Bravo, quien cuestionó la gestión y contratación de Vallejo y lo llamó “mentiroso”.

SEMANA habló con Bravo, quien sustentó su acusación indicando que el año pasado, sobre el mes de septiembre, la Alcaldía de Cali contrató a más de 40 personas de la primera línea para trabajar por medio de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible, pero este año se realizó dicho acuerdo de una forma cuestionable.

“Era todo el tema relacionado con enseñanza, pedagogía y buenos comportamientos. Este año se contrataron 150, eso lo hicieron por medio de una fundación; evidentemente por la misma Subsecretaría. A él se le preguntó que si estaban contratando personas de primera línea y la respuesta que él dio es que no; entonces le dije: ‘no sea mentiroso porque usted está contratando por la misma Subsecretaría, pero él no contrató por la Subsecretaría sino por la fundación”, explicó el cabildante.

Después de esta apreciación, William Vallejo le respondió; sin embargo, sus palabras han sido objeto de burla. “Contestándole al concejal, lo primero concejal Bravo, yo no soy mentiroso, a mí me da mucha pena con usted y yo le pido un poquito de respeto, yo mentiroso no soy, sino no me pararía aquí a mentir”, dijo y continuó con su intervención.

¿UN PEQUEÑO LAPSUS SEÑOR SECRETARIO?❗



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, le respondió a un concejal que lo llamó mentiroso, lo curioso es que su respuesta da mucho de que hablar.🆗 pic.twitter.com/AMVzuudNrR — Cali OK Noticias (@calioknoticias) November 17, 2022

Hasta el momento, el funcionario no se ha pronunciado más sobre el tema y mucho menos sobre el lapsus que tuvo en medio de su respuesta.

Contratación de primera línea en Cali

En octubre de 2021, la Procuraduría inició una investigación contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la contratación de jóvenes de la autodenominada primera línea para labores puntuales de las secretarías de Movilidad e Infraestructura.

Mucho antes de que el ente de control anunciara esta indagación preliminar, a Ospina ya le llovían las críticas desde varios sectores que no ven con buenos ojos estas contrataciones para realizar tareas como la regulación de tránsito y recuperación de infraestructura vandalizada en medio del paro nacional. Lo paradójico, dijeron algunos, es que se les contrató para arreglar algo que ellos mismos dañaron. Ahí radica la polémica.

Varios concejales señalan a Ospina de ocultar información respecto a las supuestas negociaciones que la administración distrital hizo con los jóvenes de primera línea, lo que permitió el desbloqueo de varios puntos de Cali cercados por encapuchados casi por dos meses.

El alcalde caleño se reafirma en su posición de que no negoció nada con los jóvenes de primera línea, pero las evidencias son otras: antes de ser contratados, un puñado de manifestantes quiso tomarse nuevamente el punto de Puerto Rellena, oriente de Cali, el epicentro de las protestas, alegando que hasta el momento no se estaban cumpliendo los acuerdos pactados. Días después, se anunció el paquete de contratación a personas entre 18 y 25 años que participaron activamente en las revueltas y bloqueos.

Para el concejal Juan Martín Bravo, Ospina miente, pues evidentemente sí se firmaron acuerdos, y, aunque desde el cabildo le han pedido explicaciones al alcalde o que revele los compromisos adquiridos, estas quejas no han tenido eco en el despacho del mandatario. “Esos acuerdos los hemos pedido a la Alcaldía, pero no los han hecho públicos. Le pido al alcalde que les diga la verdad a los caleños”, subrayó el concejal Bravo.

Por otro lado, asegura que la convocatoria con la que la Alcaldía pretende contratar 2.500 jóvenes es injusta con el grueso de la población juvenil de Cali, porque solo se está beneficiando al sector que tomó vías de hecho y protagonizó actos de vandalismo, bloqueos y protestas en la ciudad. “Bienvenida la oportunidad de empleo para los jóvenes, pero por qué la Alcaldía no hizo una convocatoria pública de empleo para todo el mundo, y no solo beneficiar a las personas que participaron en la destrucción de la ciudad. No podemos premiar a personas que destruyeron la ciudad. Que les cuenten a todos los caleños cómo pueden participar en esas convocatorias de empleo”, agregó el concejal.