Senador Alexander López estudia denuncia penal contra el alcalde Ospina tras escándalo de Emcali por millonarios sobrecostos

El senador de Alexander López, quien ha pedido la renuncia del alcalde Jorge Iván Ospina tras el escándalo por presuntos sobrecostos en contratación de Empresas Municipales de Cali (Emcali), confirmó que está analizando la posibilidad de denunciar penalmente al mandatario.

“Creo que incumplió la Constitución Política, incumplió sus obligaciones, por eso debo decirle que estoy haciendo un análisis jurídico para iniciar acciones legales contra usted porque creo que esto no puede volver a pasar en nuestra ciudad”, afirmó el congresista en un cara a cara con el alcalde en el programa Preguntad Pregunta Yamid de Canal 1.

La decisión final acerca de la denuncia formal contra el mandatario la tomaría este viernes, cuando prevé terminar el análisis jurídico. Según López, acusaría a Ospina de prevaricato por omisión y abuso de autoridad por omisión de denuncia, pues sostiene que tiempo atrás le envió una carta advirtiéndole sobre las supuestas irregularidades al interior la entidad y el alcalde no hizo nada.

En este encuentro que tuvieron el congresista y el alcalde, el primer luego de que se destapara el escándalo, le dijo además que las acciones judiciales que contempla no hacen parte de una persecución personal, sino de la defensa de la capital del Valle del Cauca. Ospina respondió a esas aseveraciones: “Pareciera que sí tienes algo personal conmigo (...) yo he defendido la ciudad más que vos, he estado rodilla en tierra”.

Las declaraciones de ambos calentaron los ánimos a tal punto que el congresista reveló que nunca apoyó la elección de Ospina a la alcaldía, a lo que el mandatario contestó que en su momento López no se lanzó para enfrentarlo en las urnas porque sabía que perdería.

Después, los ánimos se calmaron un poco y el alcalde respondió puntualmente a la posibilidad de la denuncia penal: “Todo lo que usted pueda hacer frente a la autoridad competente está bien y debe hacerlo, es su responsabilidad como senador”.

“Esa denuncia penal por supuesto fallaría a mi favor porque soy un hombre responsable, respetuoso y transparente (...) demostraremos que todo lo que se señala es completamente falso”, complementó.

Emcali está envuelta en un tremendo escándalo, que ya ha cobrado la renuncia de su gerente general y varios dirigentes de alto calibre, por un contrato adjudicado a Unión Temporal AMI 2022 para la instalación de medidores de energía inteligentes que incluía millonarios sobrecostos.

El acuerdo por 215.000 millones de pesos firmado por Emcali, entidad de la cual Ospina es miembro de la junta directiva, contemplaba compras de televisores (cada uno) por más de 42 millones, sillas ergonómicas por más de 17 millones y un sistema de pantallas por más de 700 millones.

Aunado a esto la Procuraduría afirmó que entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa, prácticamente a dedo, por un valor superior a los $2,8 billones en la capital del Valle del Cauca.