Trágico accidente de tránsito en Cali: pareja de motociclistas murió al colisionar con una buseta de servicio público

Imprudencia de un agente de tránsito

Al juzgar por los comentarios en redes sociales, la conducta del agente de tránsito no fue bien recibida por los ciudadanos, pues muchos indicaron que, aunque se estaba cometiendo una infracción, la forma en la que el uniformado intentó detener a los motociclistas no es correcta.

“No estoy de acuerdo que la gente vaya por el carril del MIO, pero que un agente de tránsito o un policía haga esto, es atentar contra la vida de las personas... tenga un grupo de reacción para que salgan detrás de esos individuos, pero no atentar contra las personas”, “Esto no es imponer orden, el orden no puede ser la muerte o el peligro, el orden debe ser pedagógico, no se puede castigar a la ciudad ni a los electores por el desorden del pasado, la ciudad debe educarse, ayudarlos a legalizar y formalizar documentos”, y “Uff qué fuerte, está bien que hagan controles porque las normas se deben cumplir. Pero esta acción desafortunada del agente de tránsito lo hubiera puesto en vueltas legales, lesiones personales, prevaricato por acción etc... Las cosas deben hacerse bien y esa no es la manera”, fueron algunos de los mensajes de los internautas criticando el procedimiento del agente de tránsito.