Suscribirse

Putumayo

Tras 8 años de abandono, Mocoa inicia la recuperación de su cárcel con histórica jornada de limpieza

La jornada fue liderada por la lideresa social Claudia Cabrera.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 12:20 a. m.
Jornada de limpieza en cárcel de Mocoa
Jornada de limpieza en cárcel de Mocoa | Foto: cortesía

Con escobas, brochas y pintura en mano, y después de más de ocho años de cierre, el Centro Penitenciario de Mocoa comenzó este martes, 12 de agosto,su proceso de recuperación.

La iniciativa fue impulsada por la lideresa social Claudia Cabrera y contó con el respaldo de la Asamblea Departamental del Putumayo, encabezada por su presidente Yaris Bastidas, así como de la Gobernación, las alcaldías de Mocoa y Sibundoy, el Gaula Militar Putumayo, la Brigada de Selva 27, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Emas y varias entidades aliadas.

El establecimiento carcelario permanece cerrado desde la avalancha de 2017, un hecho que obligó a las alcaldías del departamento a asumir, de forma improvisada, la custodia de las personas privadas de la libertad, superando sus capacidades jurídicas y logísticas. La reapertura permitirá que el Inpec retome sus funciones y asuma la administración del centro.

Contexto: Turismo en Putumayo: así es la posada Dantayaco, el ícono del ecoturismo que ofrece los mejores planes para conocer esta región

El Inpec ya manifestó su disposición de asignar el personal administrativo necesario para poner en funcionamiento el establecimiento, lo que convierte esta jornada en un hito dentro de un proceso que busca ser sostenido en el tiempo.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan detalles de atentado con fusiles a empresario de las gaseosas en Rionegro: el sicario, que fue abatido, tenía un largo historial criminal
3. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

“Este es un paso hacia la dignidad. No solo recuperamos un espacio físico, también exigimos que se cumplan los deberes del Estado con nuestra región. Gracias al trabajo articulado con la Asamblea Departamental, especialmente con su presidente Yaris Bastidas, hoy hacemos realidad esta jornada”, destacó Claudia Cabrera, promotora de la iniciativa.

Jornada de limpieza en cárcel de Mocoa
Jornada de limpieza en cárcel de Mocoa | Foto: cortesía

El comandante del Gaula Militar Putumayo, teniente coronel Leonardo Montaña, reafirmó el compromiso institucional: “Acompañamos esta jornada interinstitucional liderada por la sociedad civil para la recuperación del Centro Penitenciario de Mocoa. Trabajar unidos por la justicia y la dignidad del territorio es un deber que asumimos con responsabilidad y convicción”.

La jornada fue vista como un ejemplo de cómo la voluntad política, el liderazgo social y el trabajo articulado pueden responder a necesidades históricas del territorio. “Hoy es un día muy significativo para el Putumayo. Desde la Asamblea Departamental celebramos esta recuperación porque representa un avance real para nuestra institucionalidad, la justicia y el bienestar del territorio”, señaló Yaris Bastidas, presidente de la corporación.

Bastidas también expresó su reconocimiento a Claudia Cabrera: “Cuando el liderazgo social se une con la voluntad política, se logran acciones concretas. Gracias a todos los que hoy sumaron su fuerza, su tiempo y su corazón. Seguiremos trabajando juntos por un Putumayo más justo, más digno y más fuerte”.

Jornada de limpieza en cárcel de Mocoa
Jornada de limpieza en cárcel de Mocoa | Foto: cortesía

La convocatoria estuvo abierta a la ciudadanía, líderes sociales, medios y organizaciones, con el objetivo de visibilizar un acto que busca devolverle a Mocoa una infraestructura clave para el sistema de justicia y enviar un mensaje de compromiso con la paz y los derechos humanos en el Putumayo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el puntaje que podría obligar a estudiantes a repetir pruebas Saber 11 del Icfes en 2025

2. Horario escolar 2025-2026 en Nueva York: estas son las fechas clave y los feriados para los estudiantes

3. ‘Blopper’ de América acabó en penoso gol en Sudamericana: video del tanto es de no creer

4. Así está el nivel de los embalses que abastecen a Bogotá tras las fuertes lluvias de los últimos días

5. Revelan detalles de atentado con fusiles a empresario de las gaseosas en Rionegro: el sicario, que fue abatido, tenía un largo historial criminal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PutumayoMocoaInpec

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.