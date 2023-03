Tres barrios de Corinto, Cauca, fueron evacuados por creciente del río La Paila.

En las últimas horas, los habitantes del municipio de Corinto (Cauca), han vivido momentos de angustia tras las fuertes lluvias que no cesan en esta zona del país.

Asimismo, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva en tres barrios de esta municipalidad ante la creciente súbita del río La Paila, donde organismos de socorro adelantan una inspección.

Esta situación generó el desbordamiento del afluente y posterior inundación en varios sectores de Corinto.

Según el reporte preliminar, las zonas más afectadas son La Playa, La Esmeralda, Pedregal, el sector de la galería y los bares.

Varios sectores de Corinto se encuentran inundados. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

El más reciente reporte sobre la emergencia lo entregó la Alcaldía de Corinto en la noche del martes 28 de marzo, el cual indica: “se informa que a esta hora (10:45 p.m.) en la zona rural ha mermado la intensidad de las lluvias, por lo que se espera que en las próximas horas el cauce del río pueda retornar a su normalidad, por lo tanto, las personas que deseen retornar a sus viviendas el miércoles, los cuerpos de socorro apoyarán la labor de limpieza de las casas inundadas”.

Igualmente, durante esta mañana se adelantará un censo de las afectaciones ocurridas en la zona urbana y rural.

“Solicitamos a la comunidad estar atentos a los llamados que se puedan dar por el Sistema de Alerta Temprana y dirigirse en caso de evacuación al Coliseo Municipal. Como ciudadanos debemos ser responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo la información oficial que emita la Administración Municipal y no dirigirse a las zonas de riesgo, en este caso, la ribera del río La Paila”, recomendó la Alcaldía.

Por el momento, según informaron, la vía por el puente del río La Paila hacia el municipio de Miranda, Cauca, se encuentra con lodo por el desbordamiento del afluente, por lo que se recomienda transitar con precaución.

Entretanto, otro municipio que se ha visto afectado por las fuertes lluvias es Suárez, también ubicado en el norte del Cauca, donde hay más de 1.600 familias damnificadas. Incluso, dos escuelas se encuentran sin energía y ocho corregimientos de este municipio están sin el servicio de agua.

Una de las viviendas que resultó afectada tras las lluvias presentadas en las últimas horas en el municipio de Suárez, Cauca. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“En todos los salones hay inundaciones, también hubo muchos vendavales en las casas. Las clases por ahora están suspendidas, ya que hay una orden de nuestra señora rectora para suspenderlas hasta nueva orden. El momento del fuerte aguacero fue algo desesperante, ya que muchos habitantes se vieron afectados”, señaló José Alirio Ortiz, miembro de una de las instituciones educativas afectadas.

Mientras que uno de los afectados le dijo a Blu Radio que su vivienda se le vino abajo por pedazos y perdió todos los electrodomésticos.

“En primer lugar, bendito Dios que no hubo pérdidas humanas, pero desafortunadamente todo se perdió (enceres, la cama, colchones, electrodomésticos). No hubo tiempo para nada, porque cuando empezaron las lluvias, estaba sentado en un cojín con un niño de 15 meses, cuando empezó a caerme encima bloques de cemento, láminas, me tocó salir corriendo con el niño debajo de los brazos”, relató Samuel Lucumí Ambuila, habitante de Súarez.

Afectaciones por las fuertes precipitaciones en Suárez, Cauca. - Foto: Cortesía Alcaldía de Suárez

También dijo que pasó la noche junto a su familia de pie en una esquina de la vivienda porque no tenían donde resguardarse. “Le pido a la unidad de Gestión del Riesgo es que busquen todos los mecanismos para colaborarnos a todos los que hemos sufrido con esta ola invernal. Eso fue desesperante, hubo tormentas eléctricas, cayó granizo, hubo vientos fuertes, de todo. No necesito que me den plata, necesito que me ayudan con materiales para recuperar mi vivienda que no tengo donde más meterme, igualmente mi familia”, manifestó Lucumí.

Por ahora, las autoridades locales están evaluando los daños. Mientras que los habitantes afectados esperan ser auxiliados prontamente con ayudas humanitarias.