Tres muertos y 44 heridos: saldo parcial del brutal choque entre comunidades indígenas en Cauca

Este jueves, 21 de mayo, se registró en Silvia, Cauca, un violento enfrentamiento entre las comunidades indígenas misak y nasa en medio de una disputa por el territorio.

Estos hechos de violencia ya dejan a por lo menos tres personas muertas y 44 heridas, según cifras preliminares conocidas por SEMANA, pues ni la Policía ni la Fiscalía han podido ingresar a la zona.

Contundente mensaje de Alejandro Eder frente a los bloqueos de transportistas: “Cali se respeta”

Uno de los muertos fue identificado como Luis Enrique Tunubalá, un reconocido líder de los misak que estaba en medio de la disputa.

“Manifestamos que este territorio ha sido usufructuado, habitado y cuidado milenariamente por el pueblo misak. No obstante, durante los últimos meses el control territorial estuvo en manos del pueblo nasa. En horas de la madrugada, comuneros y autoridades misak realizaron el ejercicio de retomar la presencia en el territorio ancestral, en medio de una situación de alta tensión”, informaron.

Comunicado oficial del pueblo Misak. Foto: Suministrado a SEMANA.

Tras lo ocurrido, las autoridades del pueblo misak nu nachak emitieron un comunicado en el que rechazaron este crimen.

“Lamentablemente, en estos hechos fue asesinada una autoridad del pueblo misak, situación que condenamos profundamente por constituir una grave afectación contra la vida, la autoridad ancestral, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas”, expresó la organización indígena en el documento conocido por SEMANA.

De igual manera, hicieron un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que intervenga en este conflicto que ya ha cobrado vidas.

“Ante esta grave situación, hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional, a los organismos de derechos humanos, entidades competentes y comunidad internacional para que hagan presencia inmediata en el territorio, adelanten las investigaciones correspondientes y garanticen medidas de protección que eviten una mayor escalada de violencia”, precisaron.

Protestas de transportadores paralizan varios puntos de Cali este jueves 21 de mayo

Desde el pueblo misak afirmaron que trabajarán por la paz y la armonía del territorio.

“El pueblo misak reafirma su compromiso con la defensa de la vida, el territorio, la armonía y la pervivencia de los pueblos indígenas, insistiendo en que las diferencias territoriales deben resolverse mediante el diálogo, el respeto y las vías propias de concertación”, finalizaron.