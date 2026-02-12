Valle del Cauca

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

La solicitud será presentada por el veedor ciudadano Angello Vásquez.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 3:09 p. m.
Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde.
Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Foto: Guillermo Torres

Una veeduría ciudadana anunció que radicará un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, tras un video grabado en la Gobernación del Valle del Cauca en el que lanzó acusaciones generalizadas de corrupción contra funcionarios del departamento.

La solicitud será presentada por el veedor ciudadano Angello Vásquez, quien advirtió que el episodio “no constituyó un ejercicio legítimo de control político”, sino una acción orientada a generar impacto en redes sociales que derivó en confrontaciones, insultos y un ambiente de tensión dentro de una entidad pública. En su criterio, la actuación del congresista promovió “odio y confrontación política”.

En la sesión se discutieron denuncias sobre presuntas irregularidades en fondos mixtos y el manejo de recursos de regalías.
En la sesión se discutieron denuncias sobre presuntas irregularidades en fondos mixtos y el manejo de recursos de regalías. Foto: El País

De acuerdo con la veeduría, el congresista llegó a la sede de la Gobernación con un megáfono, realizó señalamientos contra funcionarios a quienes calificó de “corruptos” y “ladrones”, y registró la escena en video. Sin embargo, Vásquez señaló que el material difundido omitió momentos clave, como la salida de varios funcionarios que exigieron respeto y solicitaron que se presentaran pruebas, así como la disposición de secretarios de despacho para atender al congresista y acompañarlo a la Fiscalía si existían denuncias formales.

Para el veedor, esa omisión buscó sostener la narrativa de que “nadie dio la cara”, cuando, según afirmó, sí hubo disposición institucional para escuchar y tramitar cualquier señalamiento por las vías legales. “Lo que se mostró fue solo una parte de los hechos”, aseguró.

Cali

“Cali no está enfrentando delincuencia común aislada”: Fabio Arroyave tras hallazgo de cabeza humana cerca a la Alcaldía

Cali

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Cali

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Cali

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Política

Ala petrista de la Alianza Verde dice que Jaime Raúl Salamanca será candidato único a la presidencia de la Cámara, pero “es falso”

Confidenciales

Reunión convocada por sector oficialista de la Alianza Verde se replanteó por inasistencia de congresistas, ¿qué pasó?

Confidenciales

Denuncian que Dilian Francisca Toro habría influido en nombramiento de un aportante a su campaña a la gobernación del Valle

Vásquez sostuvo que en Colombia los funcionarios elegidos por voto popular están sujetos a responsabilidades éticas, disciplinarias y penales, y que su conducta pública debe ajustarse a principios como la moralidad administrativa, el respeto por la dignidad humana y la convivencia pacífica. En ese marco, recordó que los servidores públicos no pueden incitar a la violencia, promover escenarios de confrontación ni lanzar acusaciones sin sustento probatorio.

El veedor advirtió que el contexto político y de seguridad del país exige mayor responsabilidad en el discurso público. Recordó que durante campañas recientes se han registrado ataques contra escoltas de congresistas, amenazas, zonas vedadas para hacer política por presencia de grupos armados y muertes relacionadas con procesos electorales. En ese escenario, consideró grave el uso de un lenguaje estigmatizante contra funcionarios públicos.

“Así no se hace la política. Menos en un país donde las campañas ya tienen muertos encima”, afirmó Vásquez, al señalar que las acusaciones masivas sin pruebas pueden configurar conductas como injuria o calumnia y agravar el clima de confrontación.

El derecho de petición que será presentado ante la Procuraduría solicita evaluar si la conducta del congresista se ajustó a los deberes éticos de los servidores elegidos por voto popular, determinar si hubo un uso indebido de la investidura para generar presión mediática o confrontación, y analizar si las expresiones utilizadas pueden constituir faltas disciplinarias. También pide un pronunciamiento sobre los límites del control político cuando este se ejerce a través de redes sociales.

Vásquez insistió en que el control político es legítimo y necesario, pero debe ejercerse con pruebas y a través de los canales institucionales. “Generalizar acusaciones y llevar seguidores a escenarios de confrontación no fortalece la democracia”, sostuvo.

La decisión ahora queda en manos de la Procuraduría General de la Nación, que deberá determinar si los hechos ameritan la apertura de una investigación disciplinaria o un pronunciamiento institucional sobre el caso.

Más de Cali

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde.

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

Fabio Arroyave habló con SEMANA.

“Cali no está enfrentando delincuencia común aislada”: Fabio Arroyave tras hallazgo de cabeza humana cerca a la Alcaldía

Aída Quicué es senadora de los pueblos indígenas de Colombia, además una reconocida representante comunera del Cauca.

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

Recolección de basura en Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos.

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Panorámicas de Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

obras de reparcheo en las diferentes vías de la ciudad

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Panorámicas de Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

La inteligencia artificial explica cómo será el trabajo del futuro

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Noticias Destacadas