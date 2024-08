Vicepresidenta Francia Márquez, nuevamente en urgencias: aquí le contamos lo que se sabe

SEMANA conoció que la alta funcionaria llegó hasta el centro asistencial de la capital a adelantarse unos chequeos médicos tras sufrir un cuadro de gastritis que, hasta la tarde de este lunes, no reviste gravedad.

Las primeras informaciones apuntan a que Márquez no está hospitalizada. Al contrario, el servicio médico de urgencias busca controlar su malestar y de paso permitirle avanzar con el normal desarrollo de sus funciones como vicepresidenta y ministra de la Igualdad.

Recordemos que esta semana, Márquez tiene una citación en la Comisión Primera de la Cámara que debate el proyecto de presupuesto de 2025. El debate fue postergado para esta semana porque en la anterior no se logró, ya que el Ministerio de la Igualdad no envió a tiempo el informe de gestión de 2024. La vicepresidenta argumentó que el correo había rebotado. “El correo rebotó y eso ya no es culpa mía”, manifestó la funcionaria.