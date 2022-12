Video de agente de tránsito tapando un hueco en Cali causó indignación

El deterioro de la malla vial en algunos sectores de Cali cada vez es más evidente. Muestra de ello es un video que se hizo viral recientemente, en el que se observa a un agente de tránsito intentando cubrir un hueco en una vía de la capital del Valle.

En las imágenes, el hombre lleva hacia el cráter varias piedras para recubrirlo. Al tiempo, se ayuda con los pies para intentar hacer el recubrimiento de manera provisional.

Tapando el hueco pic.twitter.com/fi2L4ar8KE — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) December 14, 2022

Al parecer, el video fue grabado por un transeúnte que pasaba por el lugar, sin embargo, otros ciudadanos indican que fue otro agente de tránsito quien captó la escena.

La grabación ha generado varias reacciones por parte de los internautas, quienes indignados han comentado que ese tipo de actividades le competen a la Administración Municipal.

“Qué tristeza ver estas imágenes. Los guardas de tránsito no tienen por qué estar haciendo trabajos de mitigación en las estructuras de pavimento. Loable, pero lamentable”; “a eso ha sometido esta nefasta administración a los agentes de Movilidad de Cali para evitar que personas sufran lesiones personales o incluso pierdan la vida, los más vulnerables son motociclistas y ciclistas”; “ese es todo el sector de la Hacienda, rompieron y no pavimentaron, dicen que en enero, que ellos solo rompen y los del pavimento son otros”, han sido algunos de los comentarios.

De otro lado, la Secretaría de Movilidad de Cali indicó en su más reciente informe que, en lo corrido de este 2022, se han expedido 293.752 notificaciones a conductores por irrespeto a las normas de tránsito.

El ente de control señaló que van 177 casos de conductores de automóviles por no acatar los requerimientos de los agentes de tránsito, siendo esta infracción la más común.

En cuanto a los motociclistas, el incumplimiento más frecuente es no realizar la revisión tecnicomecánica en el plazo legal establecido, y ya van 371 casos. Entretanto, se han presentado 209 casos de motociclistas que no portan los seguros ordenados por la ley.

Este año se han registrado en la capital del Valle 287 muertes por accidentes de tránsito; en el mes de julio se reportó la mayoría, 36 víctimas fatales.

De otro lado, hay una preocupante cifra de personas que siguen sin pagar sus multas de tránsito en Cali. De la 293.752 infracciones existentes, a la fecha solo han sido pagadas 154.087, lo que se traduce en que más de la mitad (el 56,7 %) de los conductores sancionados en Cali no ha pagado sus deudas. Entretanto, se conoció que 3.117 cuentan con acuerdos de pagos vigentes, 1.299 incumplieron el pacto y 662 están en proceso de cancelación.

Las multas más recurrentes se expiden por revisión tecnicomecánica vencida, no contar con el Soat vigente, transitar por sitios restringidos, no detenerse en semáforos en rojo y conducir sin portar la licencia. Le siguen no acatar las señales de tránsito o requerimientos de los agentes, conducir en exceso de velocidad y estacionar en lugares prohibidos. En total, 17.699 vehículos han sido inmovilizados en lo que va de este año.

Los límites de velocidad dentro de Cali

Las medidas de tránsito en Cali están cambiando paulatinamente en cumplimiento de la Ley 2251, también conocida como Julián Esteban, en memoria del niño ciclista que admiraba a Egan Bernal y murió luego de ser atropellado en una carretera de Cundinamarca en 2021.

El secretario de Movilidad, William Vallejo, dijo que el cambio en los límites de velocidad llega para poner en marcha esta ley expedida a mediados de este año y que es de cumplimiento nacional. Sin embargo, la entrada en vigencia se realizará de acuerdo con como vaya avanzando el cambio de las señales de tránsito.

“En el momento en que en la señalización aparezca la velocidad nueva, inmediatamente se ajusta. El proceso de cambio tardará unos meses en todas las vías”, señaló Vallejo.

Así las cosas, aunque aplicará para toda la ciudad, de momento, el límite de velocidad pasará de 60 kilómetros por hora (km/h) a 50 km/h, exclusivamente en los corredores donde ya haya sido instalada la nueva señalización.

Por ejemplo, en la autopista Suroriental se están adelantando estas adecuaciones, por lo cual los conductores que excedan el nuevo límite en esta importante vía serán multados.

“La secretaría de Movilidad viene adelantando en la autopista Suroriental la modificación de la señalización vigente, que estaba en 60 km/h. Seguiremos actualizando la señalización de acuerdo con lo que establece la ley, la cual es de estricto cumplimiento. Hay otros tramos que todavía están en 60 km/h, pero, como lo establece la ley, deberá actualizarse la señalización previo al establecimiento del control”, expuso Vallejo.

La Ley 2251 fija el límite de velocidad en vías urbanas en 50 km/h y en 30 km/h para las zonas escolares y residenciales. La multa por no respetar los límites de velocidad asciende a 500.000 pesos.