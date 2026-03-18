¿Ya conoce el Corredor del Oeste? El tesoro escondido de Cali que pocos han visitado

En medio de la estrategia de posicionamiento turístico que viene adelantando la administración de Alejandro Eder, Cali continúa consolidando nuevas rutas que buscan integrar naturaleza, cultura y comunidad en distintos sectores de la ciudad. Este tipo de iniciativas no es aislado: en los últimos años, proyectos similares han sido impulsados tanto en zonas urbanas como rurales, con el objetivo de dinamizar la economía local y recuperar espacios públicos.

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La Alcaldía ha promovido corredores turísticos en comunas de ladera y sectores históricamente marginados, donde el turismo se plantea como una herramienta de transformación social y económica. Experiencias como las rutas en la Comuna 20, con inversión pública y participación comunitaria, han buscado fortalecer emprendimientos, generar empleo y cambiar la percepción de estos territorios.

La nueva ruta turística en el oeste de Cali que enamora a los ciudadanos. Foto: Alcaldía de Cali

En este marco, surge el denominado “Corredor del Oeste”, una nueva ruta turística que conecta diferentes puntos del occidente caleño y que, según la Secretaría de Turismo, busca ofrecer una experiencia basada en paisajes naturales, recorridos ecológicos y miradores hacia la ciudad.

La Alcaldía de Cali invita a los visitantes a redescubrir esta zona mediante un trayecto que combina naturaleza, movilidad y espacios de contemplación, ya que esta nueva ruta peatonal ofrece vistas espectaculares, puntos de encuentro ciudadano e información sobre flora y fauna del sector.

El recorrido fue un viaje por la memoria y el entorno. Bajo la guía pedagógica de Esteban Angulo, 35 visitantes arrancaron la caminata en el Museo La Tertulia, espacio que desde 1968 se consolida como “el pulmón de las artes plásticas”. Durante el recorrido se evidencian obras como las icónicas ‘Novias del Gato’, que sirven como recordatorio de una ciudad que narra sus leyendas a través de la escultura.

El trayecto culminó con la imponente presencia del Zoológico de Cali, un referente en conservación en Latinoamérica, haciendo hincapié en que el turismo en la ciudad es un compromiso con la vida y la sostenibilidad. Adicionalmente, María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali, argumentó que esta iniciativa forma parte de un plan distrital que tiene como fin “elevar el perfil” de la ciudad.

Corredor del Oeste, una alternativa de turismo en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

“Nuestro objetivo es que Cali sea reconocida por una oferta turística integral. Esta ruta por el oeste es el ejemplo perfecto de cómo el arte, la cultura y la naturaleza se entrelazan para ofrecer experiencias de clase mundial. Queremos que tanto locales como visitantes vivan una Cali sostenible y orgullosa de su patrimonio”, señaló.

Esta iniciativa se articula con otras intervenciones en la ladera, donde se han adecuado espacios públicos, parques y senderos para el disfrute ciudadano. Por ejemplo, proyectos recientes han integrado recorridos que incluyen zonas verdes, escenarios deportivos y puntos con vista panorámica, lo que permite recorridos de entre 30 minutos y una hora, dependiendo del ritmo del visitante.