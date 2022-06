Alcalde de Cartagena convocó a cacerolazo para rechazar su suspensión

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, continúa rechazando la suspensión requerida por la Contraloría Distrital a Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, mientras prosigue una investigación fiscal en su contra.

Por lo anterior, Dau y sus simpatizantes convocaron a un cacerolazo a las 8:00 p. m. de este martes 31 de mayo.

“Hoy a los 8 p. m. únete al gran cacerolazo en contra de la solicitud de suspensión que hizo el malandrín contralor de Cartagena; que suenen las ollas, tapas y calderos porque #LaDemocraciaSeRespeta y #DauSeQueda”, se lee en la publicación hecha por Dau, desde su cuenta oficial de Instagram @salvemos_a_cartagena

Cabe recordar que no es el primer acto de desacuerdo que convoca Dau, pues en la mañana de este martes se realizó un plantón en la Plaza de la Aduana, donde llegaron al menos 300 personas para demostrarle su apoyo.

¿Por qué la suspensión?

La medida está justificada en las investigaciones que adelanta el ente de control por un polémico contrato de pruebas rápidas para detectar la covid-19.

Los funcionarios de este órgano presumen que la administración de Dau habría afectado el patrimonio de la ciudad con la ejecución del proyecto a razón de que el testeo no se le habría aplicado a la población pobre no asegurada, sino al personal que no le correspondía, basándose en las directrices del Ministerio de Salud.

Así las cosas, la Contraloría le pidió al Gobierno que aleje provisionalmente al mandatario del cargo para que no afecte las investigaciones. Tal como ocurrió cuando la entidad le requirió a Dau la suspensión de la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno Álvarez, relacionada con el mismo contrato.

Ante los cuestionamientos, la Alcaldía de Cartagena aseguró que no obró por fuera de la ley, “ya que en ningún momento reviste actos de corrupción o detrimento a los recursos del erario, toda vez que las pruebas fueron utilizadas adecuadamente en el marco de la atención de la emergencia sanitaria”.

Al contrario, William Dau respondió que las medidas ordenadas por la Contraloría son un ataque político que está desmarcado de la Constitución, por lo cual le pidió al presidente Iván Duque que haga caso omiso a la petición.

“Convoco al presidente para que no sea partícipe de un complot fraguado desde la clase política cartagenera. Están buscando suspenderme por medio de un contralor ilegítimo y antidemocrático que fue encargado por cinco concejales. Han solicitado al presidente mi suspensión inmediata del cargo, que desconoce el estado social de derecho, la democracia y la Constitución Política de Colombia”, comentó el alcalde.

Sin embargo, en una conversación que sostuvo Dau con el ministro del Interior, Daniel Palacios, el Gobierno le respondió que “si ellos recibían la orden de la suspensión”, tenía que ejecutarla sin reparos.

El plan de Dau

A través de redes sociales, el mandatario argumentó que no aceptará la decisión y saldrá a las calles a defender los intereses de la ciudad. La primera movilización tuvo lugar en los bajos de la administración en la mañana de este 31 de mayo, donde lo acompañó un pequeño grupo de simpatizantes que citó por Facebook y donde confirmó la inminente aplicación de la medida.

“Es un pretexto para sacarme porque quieren robar. No solo a mí, sino a todos mis funcionarios. Estamos en un serio peligro que el uribismo se quede con la Alcaldía de Cartagena. Si me llegan a suspender, cosa que voy a desconocer, el alcalde interino será nombrado por el presidente Duque”, asumió el político.

Esta decisión ajusta una semana haciendo estruendo en la capital de Bolívar y por eso el comité del movimiento Salvemos a Cartagena, con el que Dau llegó a la administración en 2019, ya armó la lista de los tres candidatos que podrían reemplazarlo.

En la terna estarían sus más fieles aliados: Olga Acosta Amel, secretaria de Educación; Miguel Ángel Correa, secretario de Participación, y Ana María González, directora de Cooperación Internacional.

A juicio de William Dau, Duque debe considerar uno de esos nombres para que siga construyendo sobre el plan de gobierno que la ciudadanía eligió, y no que nade en contravía de los intereses, como lo estarían fraguando algunos personajes, según denunció el alcalde.

“Esta resolución emitida por la Contraloría es una abierta y descarada expresión de participación en política que no puede ser consumada por el presidente de la República. Este acto arbitrario fue expedido en vísperas de las elecciones presidenciales para influir en sus resultados”, concluyó el funcionario.