Atención: Contraloría exige al alcalde de Cartagena suspender a la directora del Dadis

El contralor Rafael Castillo Fortich firmó un oficio con el que pide la suspensión de Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud.

Dicha petición se la habría hecho Castillo al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, a quien le exige que suspenda a la funcionaria mientras culminan las investigaciones y los respectivos procesos fiscales en su contra.

La entidad investiga una presunta afectación al patrimonio de Cartagena; en la contratación y compra de pruebas rápidas para la Covid-19 a empresas privadas, las cuales se habrían pagado con un valor superior al que se conoce habitualmente en el mercado.

Aunque estas pruebas son dirigidas a la ciudadanía no asegurada en el sistema de salud. La Contraloría Distrital indica que se las pusieron a personal de salud y ciudadanos que tenían EPS. “Se las dieron a personas que no correspondían, luego las EPS recobraban y se quedaban con ese dinero”, aseguró una fuente en el ente de control fiscal.

Oficio de la Contraloría General de la Nación, en el que se le solicita al alcalde de Cartagena suspender a la Directora del Dadis, Johana Bueno. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

De esa manera, se conoció que el oficio que llegará hoy al Palacio de la Aduana pidiendo la suspensión de Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

Acalorada discusión entre Dau y la concejal Gloria Estrada

El alcalde William Dau aseguró que el contralor Rafael Castillo Fortich es un aliado de Gloria Estrada, quien regresó a cumplir sus funciones al Concejo de Cartagena, luego de ser puesta en libertad, mientras sigue vinculada a una investigación por presunto porte y tráfico de estupefacientes.

Según El Universal, Dau le habría dicho a Estrada: “Te voy a tirar suave, por ahora, Gloria; pero, si sigues enviando a tu perro calanchín a que siga atacando a mis funcionarios se va a armar la guerra. Quedas advertida. Si él sigue haciendo sus actitudes arbitrarias vamos a tener una guerra”.

Por su parte, Estrada expresó que la ciudad no está para la guerra. “Cartagena necesita que nos unamos para sacarla adelante. No quiero polemizar, no es el momento de cazar peleas. No es momento para atrincherarse en una batalla campal entre el alcalde y los concejales”, dijo.

Además, denunció que ha recibido múltiples amenazas. “Tengo cierto temor porque me han hecho amenazas que las voy a presentar a la Fiscalía, porque me han querido silenciar, pero confío en que Dios guardará mi vida y que nunca más me podrán tocar”, agregó.

Incluso dijo que entró a realizar todas sus funciones a la presidencia del Concejo y retomar todas las metas, los proyectos que tenía para el Concejo de Cartagena. “Yo no tengo ninguna sanción de la Procuraduría, no tengo ninguna inhabilidad, lo que tengo es un proceso el cual sigue y que esperamos que ya pronto sea resuelto”, explicó.

Vale la pena recordar que cuando la defensa de la expresidenta del Concejo de Cartagena pidió la libertad de Estrada, puso de presente que en el retén adelantado en el barrio Manga de la capital del Bolívar se presentaron notables irregularidades, hecho por el cual asegura que todo se trata de un montaje judicial y político.

En ese sentido, el jurista sostuvo que “toda la información que se ha dado, muchas de ellas son conjeturas, especulaciones e interpretaciones mediáticas. Los hechos que presentaremos son espeluznantes. Nunca en mi carrera había presenciado actos tan viles de corrupción”.

Es por esto que los allegados a la concejal consideran que la droga fue puesta por sus enemigos políticos, quienes además estuvieron detrás del retén. En este punto se resaltó la falta de idoneidad de los policías que participaron en la detención y posterior revisión de la camioneta.

También se tiene presente que uno de los patrulleros fue destituido y otros agentes habrían incurrido en actividades sospechosas: “Pedimos que se revoque la detención domiciliaria de Gloria Estrada y prime su derecho fundamental a la libertad, apelando al debido proceso y a la presunción de inocencia, más cuando en su caso aún no se ha ejecutado una condena”.