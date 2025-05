Apareció nuevo video que sería clave en la desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven contó detalles

“El propietario de un establecimiento me dijo que las autoridades habían tomado un video que él entregó, pero que ya él no me podía dar más detalles, que ya me tocaba directamente con las autoridades para que ellos dieran la información al respecto", comentó.

Díaz afirmó que hasta el momento no sabe con exactitud cuál es el contenido de este material, ya que la Fiscalía General de la Nación, entidad que lleva el caso, no le ha entregado más información.

“A mí no me dieron detalles si estaba con alguna persona y la verdad tampoco entiendo si es correcto que en ese video se pudo captar la imagen de Tatiana. Simplemente me dicen que a mí no me pueden dar información, sino que a las autoridades y ya”, señaló.