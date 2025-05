Armada Nacional anunció decisión sobre la búsqueda de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena

“En apoyo a estas acciones, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe – CIOH, ha realizado modelaciones y proyecciones hidrográficas para identificar posibles zonas de interés, sin embargo, hasta el momento, no se han encontrado indicios positivos en esa línea de búsqueda", agregó.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación”, dijo en un video.