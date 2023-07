Autoridades de salud suspenden servicios en dos clínicas de Cartagena por irregularidades

La medida fue tomada luego de verificar el incumplimiento de los estándares mínimos de habilitación. El servicio de urgencias no contaba con la dotación adecuada, por su parte en consulta externa verificaron que algunos servicios que se encuentra declarados en el registro especial de prestadores no se están prestando, además no cuentan con todo el talento humano requerido e incumplen el estándar de procesos prioritarios.