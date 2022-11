El actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. está en Cartagena: esta es la razón

Mars Callahan, actor, productor, escritor, director de cine y empresario estadounidense, y el ganador del premio Óscar, Cuba Goodding Jr, se encuentran de visita en La Heroica.

El empresario estadounidense y el reconocido actor lideran la empresa Veuit, que sería la primera plataforma de redes sociales y streaming, construida sobre web 3.0 y tecnologías blockchain. En ese sentido, Cartagena figura en el panorama internacional como destino cinematográfico.

En los últimos años, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), ha venido trabajando en fortalecer la industria audiovisual, posicionando a Cartagena como destino fílmico; por esta razón, grandes productores de cine han fijado su mirada en la ciudad, para promover a la Heroica como un destino apetecible en la elaboración de proyectos relacionados con el séptimo arte.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en compañía del director del IPPC, Óscar Uriza; y el asesor para asuntos de Cooperación Internacional de la Alcaldía, Miguel Manga, recibieron a estos dos importantes actores de la industria hollywoodense, para conversar sobre proyectos audiovisuales que se puedan desarrollar en la ciudad.

“Mi abuelo es colombiano y fue el primer en traer un avión a este país, y mi sueño es regresar a esta tierra. Yo soy un productor de cine y guionista, hay muchos buenos productores en el mundo, pero cuando estos tienen un éxito regresan a Hollywood, muy pocos regresan a sus orígenes”, dijo Callahan, anotando que se busca hacer producciones de este tipo en Colombia.

Además, sostuvo que su compañía desarrolla una tecnología que permite actualizar cualquier página en el mundo, “esta empresa genera 75% menos energía que otra, porque está sobre una base web 3.0, esto también permitirá ahorrar en energía y gastos, y se tiene la posibilidad de crear miles de empresas en Cartagena, y hacer crecer la economía de Colombia”.

Cuba Gooding Jr y Mars Callahan en conversaciones con las autoridades locales. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

“Tuvimos la oportunidad de compartir con Mars Callahan y Cuba Gooding Jr. promocionando a Cartagena como un destino fílmico, alrededor de un proceso que estamos desarrollando en este gobierno, que es la Comisión Fílmica de Cartagena, promoviendo a la ciudad, sus locaciones y su gente, como un destino para producir los mejores trabajos audiovisuales a nivel mundial”, explicó el director del IPCC, Óscar Uriza.

Por su parte, el ganador del Óscar destacó que, “ya se ha mostrado este proyecto al gobierno colombiano y hay interés para implementar la tecnología 3.0, elegimos Colombia porque Mars se siente colombiano, y así como su familia trajo cosas nuevas para el país, él también quiere traer nuevos proyectos”.

Asimismo, Gooding Jr. explicó su interés por los talentos colombianos, porque usualmente se desperdician por la falta de recursos. “Quiero contar que cuando yo estuve en Barcelona, allá me preguntaban cómo se podían convertir en estrellas de Hollywood, y eso me hizo sentir mal porque allá hay mucho talento, entonces esto no puede ser así, este talento hay que aprovecharlo en cada país, y la única manera es llevando a nuestra compañía a cada uno de los países, para que tengan el nivel de Hollywood”.

Mars Callahan es nieto de William Know Martin, quien inauguró el correo aéreo en Colombia con un vuelo entre Barranquilla y Puerto Colombia, y en 1920 fue el primer aviador en sobrevolar los Andes. Por estar razón, Callahan quiere volver a Colombia a seguir haciendo historia, pero esta vez trayendo oportunidades para las nuevas generaciones del cine.

Cartagena como escenario cinematográfico

En el marco de la realización del evento Fam Trip 2022, organizado por Procolombia, la Comisión Fílmica de Colombia, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la ciudad albergó a productoras internacionales que visitan el país con el objetivo de conocer sus escenarios, valor patrimonial, talento local, la dinámica cultural como destino fílmico y encontrar posibles locaciones para sus proyectos cinematográficos.

Dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad, el IPCC se encuentra trabajando en el programa: Protección, Inclusión y Garantía de los Derechos Culturales en Cartagena, por medio del cual se impulsa la creación de la Comisión Fílmica de la ciudad.