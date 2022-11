El covid-19 sigue circulando en Cartagena y está afectando a menores de edad; este es el balance

Ante la alarma generada por la circulación de un nuevo sub-linaje de la variante Ómicron BQ1, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informa que hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de este sub linaje en Cartagena.

Sin embargo, la situación frente al Covid-19, en la ciudad se evidencia un aumento de los casos en menores de 9 años y las hospitalizaciones se están registrando en menores de 1 año.

“Veníamos de un periodo donde no se registraban casos en hospitalización y cuando se registraban eran poblaciones adultas, no menores de 9 años. Ese comportamiento puede estar relacionado con la cobertura de vacunación en los niños de 3 a 11 años en los cuales no se alcanza aún cobertura de segundas dosis y, por ende, no sabemos cómo se comporte la enfermedad en esta población susceptible”, afirmó la directora Operativa de Salud Pública del Dadis, Ana Margarita Sánchez.

Actualmente, en el Distrito se reportan 42 casos activos de covid-19, de los cuales 3 han requerido hospitalización, 1 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el Departamento de Salud, con respecto a este sub-linaje BQ1, mal llamado ‘perro del infierno’ (nombre difundido a través de las redes y replicado por algunos expertos), no se han demostrado cambios significativos en el impacto en la salud pública, además de la alta capacidad de transmisión ya demostrada por ómicron.

Aunque algunos tratamientos basados en anticuerpos monoclonales pueden verse afectados por cambios estructurales específicos en el virus, la vacunación y las medidas no farmacológicas, incluido el uso adecuado de mascarillas, siguen siendo extremadamente útiles para controlar la transmisión del virus y los aumentos de casos.

Recomendaciones

La medida más efectiva para prevenir el Covid-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón; hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50 % el riesgo de contraer coronavirus.

De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:

Evita el contacto cercano con personas enfermas.

Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo.

Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas.

Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

Ventilar las viviendas.

Síntomas

También recomiendan estar atentos a los síntomas relacionados con esta enfermedad como:

Tos.

Fiebre

Dificultad para respirar

Fatiga

Dolor de cabeza

Pérdida del gusto y el olfato

Dolor de garganta

Náuseas

Congestión nasal, entre otros.

Reporte covid en la última semana epidemiológica

Según el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), en la semana entre el 18 y el 24 de noviembre de 2022 se registraron 42 casos de covid-19 en Cartagena.

Con este número de casos confirmados, la cifra asciende a un total de 162.886 desde que se inició la pandemia, de los cuales 159.937 corresponden a pacientes recuperados. Esta semana no se registraron fallecidos por la enfermedad, por ende, la cifra de muertes continúa en 2.337.

Por otro lado, en el departamento de Bolívar, el total de contagios hasta la fecha ha sido de 40.080, de los cuales 38.878 son personas que se han recuperado.

Asimismo, MinSalud reportó el deceso de una mujer de 83 años con enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en Santa Rosa del Sur. Con esta muerte, la cifra asciende a un total de 933 personas fallecidas a causa del virus en el departamento.

Aunque hasta el momento en el país se registra que uno de cada tres colombianos que se enferman de covid-19 en la actualidad contraen ‘perro del infierno’, en Cartagena no se reportan casos activos de las subvariantes ‘Perro del Infierno’ y ‘Pesadilla’.