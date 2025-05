En Bolívar, Policía no habría autorizado armamento a funcionarios en medio del plan pistola del Clan del Golfo

En medio de esta grave crisis de seguridad, SEMANA conoció la denuncia de varios integrantes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía de Bolívar, quienes aseguraron que hasta la fecha no les habían autorizado llevarse el armamento a sus casas.

Al mismo tiempo, precisó que desde el Comando de la Policía de Bolívar han tenido en el olvido a sus funcionarios porque solo entregaron la autorización de redoblar la seguridad, pero no tenían las condiciones.

“Acá dan órdenes y órdenes, pero no hay con qué trabajar todo esto sigue complejo y más uno que somos los que investigamos y pasamos capturando a los integrantes del Clan del Golfo. En Sijin no nos han autorizado, pero no puedo hablar por otras especialidades”, expresó.