Estas son las directrices ante al riesgo de casos de viruela del mono en Cartagena

Debido a la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, entregó indicaciones al sector salud ante el riesgo de introducción de casos de viruela del mono en la ciudad.

Mediante una circular dirigida a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) públicas y privadas del distrito de Cartagena, puertos y laboratorios, el Dadis, generó directrices sobre la alerta sanitaria internacional emitida por la OMS, ocasionada por casos de viruela símica en humanos.

Ante el riesgo de la llegada de casos de viruela símica al territorio distrital, el Dadis conmina a fortalecer las acciones de Vigilancia en Salud Pública, notificar de manera inmediata al Sivigila los casos sospechosos, sobre todo aquellos que detecten que, como antecedente importante, tengan un viaje o nexo epidemiológico.

La circular también hace referencia a las pruebas de laboratorio que deben ser aplicadas a los pacientes sospechosos de viruela de mono, indicando que se debe realizar la recolección de la muestra y garantizar el traslado seguro al Laboratorio Departamental de Salud Pública, y luego al laboratorio Nacional de Referencia, a todas las personas que cumplan con la definición de caso probable y cumplir con las instrucciones emitidas por el Instituto Nacional de Salud.

En cuanto a las acciones de prevención y control, se establece que se deben reforzar y mantener las medidas estándar de protección para el manejo de los casos sospechosos, probables y/o confirmados de viruela símica, como lo son:

Adoptar las medidas de prevención y control de infecciones apropiadas.

Tomar precauciones estándar y basadas en la transmisión, incluida la adición del uso de respiradores para los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con sospecha de viruela símica, y un énfasis en el manejo seguro de la ropa de cama y el manejo del medio ambiente.

Reforzar la adherencia a los protocolos de atención y entrenamiento permanente del personal de salud y brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y control.

En cuanto a los diferentes operadores portuarios y aeroportuarios, la directora (e) del Dadis, Carmen Llamas, afirma que el carácter turístico de Cartagena, es por sí solo un factor de riesgo para que se puedan introducir cualquier evento de interés en salud pública, en este caso en particular, la Viruela Símica.

Llamas expresó: “hago un llamado a la ciudadanía a no generar alarma ante esta situación y a que estos reportes no generen alarma o pánico en la población e invito a estar vigilantes de la sintomatología y de los contactos con personas sospechosas. Ante la presentación de alguno de estos síntomas y si estuvo en contacto con un caso sospechoso, llamar a su EPS o acudir al centro de salud más cercano”.

Lo establecido en la circular, dice que los operadores portuarios y aeroportuarios deberán instaurar las siguientes medidas: acciones en los puntos de entrada y pasos fronterizos; capacitar al personal responsable de las operaciones en el punto de entrada sobre las medidas de prevención; brindar recomendaciones para la actuación y la viruela símica; mantener las condiciones sanitarias e higiénicas del punto de entrada; actualizar los planes de emergencia y contingencia; y realizar la adecuada articulación con los actores responsables en sanidad portuaria.

Acerca de la Viruela Símica

La viruela del simio (VS) o viruela símica es una enfermedad viral zoonótica, que puede infectar a primates no humanos, roedores y algunos otros mamíferos. En la mayoría de las personas, la VS es una enfermedad autolimitada y benigna, que se prolonga por dos o cuatro semanas con recuperación completa.

Se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

Síntomas

Los síntomas en una primera fase van, desde el día 0 hasta el 5, caracterizados por: fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor lumbar, dolor muscular y cansancio intenso.

En la segunda fase, que se da entre 1 a 3 días después del inicio de la fiebre, aparecen distintas lesiones cutáneas, que por lo general afectan primero al rostro y luego se extienden al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La confirmación de un caso solo podrá realizarse por laboratorio, para lo cual se deben colectar muestras de fluidos tomadas del interior de más de una lesión en piel.