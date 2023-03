Gigantesco incendio destruyó tres viviendas en el barrio La Esperanza de Cartagena

En la tarde del pasado martes 7 de marzo, fue reportado un incendio en el barrio La Esperanza, sector Jorge Eliécer Gaitán.

Debido a las fuertes brisas que azotan a la ciudad, las llamas se expandieron rápidamente y comprometieron en total a 3 viviendas antes de que fueran sofocadas por el Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) procedió de inmediato a movilizar su equipo de reacción inmediata (ERI), el cual constató la afectación en las tres viviendas y adelantó una caracterización de los afectados, en total son 17 personas distribuidas en tres familias.

Gestión de Riesgo movilizó la asistencia humanitaria de emergencia, y les fueron entregadas 8 colchonetas, 3 kits de alimentos y kits de cocina y aseo, uno para cada familia afectada. Así mismo, inició la articulación para adelantar los trámites correspondientes para evaluar el otorgamiento de un subsidio de arriendo temporal a las familias afectadas.

Fernando Abello, director de la OAGRD, aseguró que las causas del incendio aún no han sido establecidas, pero recomendó mantener especial cuidado en el mantenimiento de las redes eléctricas del hogar, no sobrecargar los tomacorrientes y no dejar objetos como velas y estufas sin supervisión, en especial en esta época de fuertes brisas.

Incendios han disminuido en Cartagena

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena entregó el reporte de emergencias ocurridas en el Distrito durante el mes de febrero.

El informe basado en los reportes de los organismos de socorro de la ciudad, el Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital permanente y la propia OAGRD, indicó que atendieron un total de 208 casos durante el segundo mes de este año.

La cifra, sumada al mes de febrero, representa una disminución del 10 % respecto a las emergencias atendidas en el mismo período de 2022.

El reporte asegura que la emergencia más frecuente, fue el llamado a los Bomberos por la presencia de abejas. En total, el cuerpo de Bomberos del Distrito atendió 76 llamados por esta situación, los más frecuentes localizados en la Vía al Mar y barrios como Bicentenario, El Pozón y Blas de Lezo.

Otras emergencias asociada a la temporada seca con gran incidencia fueron los incendios de cobertura vegetal. Fueron 60 incendios de este tipo los reportados en febrero, los de mayor magnitud en La Popa, corregimientos de la zona norte, Vía al Mar y el sector de Chambacú. Los incendios en casas y locales comerciales llegaron a 22, siendo uno en Olaya Herrera sector Ricaurte el de más impacto, al consumir cerca de 6 viviendas.

Incendio en Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Sin embargo, de acuerdo al análisis efectuado en el primer bimestre de 2023, se encontró que estas emergencias asociadas a la temporada seca han disminuido, en parte gracias al trabajo de prevención constante efectuado por la OAGRD y demás organismos de socorro. Los incendios domésticos bajaron un 29,3 % en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que los de cobertura vegetal presentaron una reducción del 26 %.

Yojhaira Polo, del área de Reducción del Riesgo de la OAGRD, aseguró que desde 2020 se viene haciendo un intenso trabajo para la prevención en temporadas seca y de lluvia, y que las jornadas de sensibilización en los sectores georreferenciados como de alto riesgo, están dando sus frutos y ello se refleja en la reducción de estas emergencias de alto impacto.

“Este año, hemos adelantado un intenso trabajo de sensibilización en sectores de alto riesgo. A la fecha, ya hemos desarrollado 6 jornadas en los sectores de Nuevo Paráiso, El Pozón, Mercado de Bazurto, Olaya Herrera sector Ricaurte, Torices entre otros. Hemos llegado con los mensajes de prevención, solo en esta temporada, a 3.237 personas”, dijo Polo.

En febrero, también se reportaron 3 incendios en redes eléctricas, 30 incendios de basuras, 5 vehículos quemados incluyendo una lancha, 3 casos de colapsos de techos o estructuras, 1 emergencia en un ascensor, 4 árboles caídos y un escape de gas.