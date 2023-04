La trágica muerte de joven en Cartagena: murió aplastado por un ascensor el mismo día de su cumpleaños

Una verdadera tragedia que ha enlutado a la ciudad de Cartagena y a la Costa Caribe se registró este viernes 14 de abril. Un joven murió justo el mismo día cumplía años, en medio de un aparente accidente laboral.

La víctima del hecho fue identificada como Julio Armando Buelvas Salinas, un trabajador de una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de productos del mar, de razón social Comerpes S. A. que murió aplastado por un ascensor.

Julio Armando Buelvas Salinas, es la víctima del accidente laboral. - Foto: Tomada de El Universal

El medio local El Universal reveló que la familia de Julio lo esperaba en casa con torta música y comida para festejar su cumpleaños número 26 y de seguro él lo presentía, pues la prisa por salir pronto del trabajo era evidente aquel día.

Julio se desempeñaba como asistente logístico de bodega y son dos las versiones que rodean el caso, ambas relacionadas con el ascensor en el que perdió la vida el trabajador.

La primera hipótesis señala que, en el momento del accidente, Julio estaba trasladando una mercancía a un cuarto de refrigeración, y el ascensor que tomó para el transporte de productos le cayó encima, ocasionándole la muerte.

La segunda versión señala que el joven caminaba por debajo del ascensor y el gancho que sujetaba la estructura se rompió dejándolo aprisionado.

Hasta el sitio en el barrio El Bosque llegó la Policía Metropolitana de Cartagena, para encargarse del cuerpo, mientras que la empresa hasta la publicación de esta nota no se había pronunciado de manera oficial.

La empresa en la que ocurrieron los hechos era de empaque de productos del mar, pescados y mariscos. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Alcalde de Cartagena pide renuncia de MinTransporte

En la tarde del pasado jueves, 13 abril, en la vía que conecta el municipio de Turbaco con la ciudad de Cartagena, se registró algo histórico: el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, levantó las talanqueras del peaje que recién había reactivado su cobro.

Aunque la ciudadanía tomó la noticia como algo positivo, incluso como una victoria, tras casi dos semanas de protestas; el alcalde Cartagena expresó su opinión, ante las acciones del jefe de cartera e invitó a la comunidad a no creer en actos de “politiquería”.

El mandatario anunció una transmisión en vivo con motivo de solicitar la renuncia de Guillermo Reyes. Pasadas las 4:00 de la tarde del viernes, tal como lo prometió, Dau se conectó con sus seguidores por medio de un Facebook Live.

Ministro de Transporte levantó las talanqueras en el peaje de Turbaco, Bolívar - Foto: Captura de vídeo

Su alocución inició arremetiendo directamente contra Reyes: “el ministro sapeó a la secretaria del Interior y la denunció ante la Procuraduría y ya le abrió ese proceso. También trató de intimidarme y lo volvió a hacer diciéndome que si no dejaba que cobraran a la brava el peaje de Marahuaco, estaba a favor de levantar las talanqueras y le estaba causando un detrimento patrimonial al Estado”.

El mandatario reprochó al jefe de cartera su decisión de levantar las talanqueras y cuestionó si él no estaba haciendo lo mismo, por lo que había mandado a investigar a la secretarial de Interior de la ciudad. Por otro lado, explicó lo que ha propuesto con respecto a la situación de los peajes y las respuestas que ha recibido.

“Le dije que había que trasladar el peaje. Yo no digo que no se pague, sino que sea trasladado, entonces me dijo que se iba a reunir con la Procuradora porque sabía que no nos llevábamos bien, le dije que no me interesaba y él se molestó. Sapo, haz lo que quieras”.

Asimismo, indicó que al momento de hablar con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre el traslado del peaje de Marahuaco, le dijeron que ese proceso sería de mínimo 10 meses entre los estudios y la reubicación.

Por esta razón, el mandatario cuestionó al ministro por su decisión con el peaje de Turbaco, ya que según lo prometido, en menos de 15 días tendrán definido el sitio de reubicación y después del 30 abril, anunciarán cuándo sería el traslado.

“Comparemos el tratamiento y la manera de comportarse del ministro con Marahuaco (...) Resulta que en Turbaco sí levantaron las talanqueras”, indicó Dau.