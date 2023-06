No se deje engañar: estas son las embarcaciones autorizadas para transportar a turistas en Cartagena

La Capitanía de Puerto de Cartagena reveló el listado de las 76 empresas que cumplen con los requerimientos pertinentes para transportar a los turistas por vía marítima hacia zonas insulares de la ciudad.

Cabe recordar que, entre otras condiciones, las embarcaciones deben cumplir con los estándares de seguridad y que la tripulación esté debidamente capacitada y certificada. Deben tener las licencias y permisos necesarios para operar legalmente en el mar y que estén equipadas con chalecos salvavidas, equipos de seguridad y medidas de emergencia a bordo.

Muelle de la Bodeguita - Cartagena - Foto: Ruby Villarreal

La Dirección General Marítima (Dimar), en su condición de autoridad, es la entidad encargada de reforzar los controles en todos los muelles autorizados de la ciudad como La Bodeguita, Manga, Bocagrande y Castillogrande.

En ese sentido, las empresas autorizadas para prestar sus servicios son:

1. Fiesta Tours

2. Empresa Operadora de Turismo Receptivo Lizatours

3. Inversiones Boutrous Fernández e Hijos

4. Cocoliso Alcatraz S.A

5. Caliente Tours

6. El Dorado

7. Trivitours

8. Delfines Tours

9. Tours Playa Bonita

10. Delys Tours

11. Nativo Tours

12. La Bendición De Dios

13. Fantasia Real

14. Cartagena Gruise S.A.S

15. Agencia de Viajes y Operador de Turismo Cartagena y Algo+ S.A.S.

16. Operador Integral de Turismo S.A.S Opitours

17. Marys Cartagena Travels

18. Ctg Tours S.A.S.

19. We Got It

20. Delfines Travel S.A.S.

21. Ocean & Land

22. Cootraysmar

23. Cortranspuntatours

24. Transporte Maritimo Mi Hermano y Yo “M&J” S.A.S.

25. Corporación para el Desarrollo del Turismo Sostenible de Tierra Bomba

(Nautitour)

26. Cooperativa de Pilotos Unidos Parque Corales del Rosario

27. Turismo Barlovento S.A.S

28. Agencia de Viajes Turismo, Aviatur

29. Blue Sailing

30. Compañía de Turismo Barú Ltda

31. Botes de la Bahía S.A.S

32. La Sociedad Fantástica S.A.S

33. Moto Marlín S.A.S

34. Premium Boating Services S.A.S.

35. Botes Arco Iris

36. Bona Vida Catamaranes S.A.S

37. Elite Yachts S.A.S

38. Ecobel Glamping S.A.S

39. Orenda Paradise

40. Yates Alejandro León S.A.S

41. Sibarita del Mar

42. Jet Set Viajes S.A.S

43. Botes Cartagena Sociedad Náutica Integral S.A.S

44. Cayanne Ltda.

45. Tranq It Easy S.A.S

46. Princess Tours S.A.S

47. Emerald Destinations

48. Navega Tours Ab´S S.A.S.

49. Tony Tours S.A.S.

50. Lanchas Cholón S.A.S

51. Cartagena Star Service S.A.S.

52. Always Luxury

53. Puerto Inversiones S.A.S.

54. Mustique

55. Suministros y Servicios Náuticos Mar de Leva S.A.S

56. 360 Services S.A.S.

57. Powerboatsrents

58. Navigo Servicios Integrales S.A.S

59. Nautiturismo S.A.S.

60. Sweet Tour

61. Saltwater S.A.S.

62. Luxury Boats Cartagena S.A.S.

63. Lmar Agency S.A.S

64. Mareta Group

65. LJ Caribean

66. RC Asesorías e Inversiones S.A.S

67. Natura Travel de Colombia S.A.S.

68. Transportadora Barcelona S.A.S

69. Nautiway S.A.S

70. Navigamus

71. Ocean Dreams Cartagena S.A.S

72. Marfluport S.A.S

73. Nautilus Water Sport

74. Blue Diven Ltda.

75. Bubaru S.A.S

76. Cartagena Diver S.A.S

“Invitamos a todas las autoridades y el gremio de Cartagena a contribuir de manera responsable en la consolidación de una temporada turística segura. A los usuarios el llamado a adquirir sus paquetes turísticos y servicios de transporte marítimo con empresas formalmente constituidas y las cuales deben zarpar de los sitios autorizados, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad”, informó la autoridad marítima.

En Santa Marta, la Dimar detectó un total de 33 embarcaciones que no cumplen con las normas de marina mercante, por lo que no están autorizadas para navegar, ni para ofrecer servicios de transporte marítimo durante la temporada turística de mitad de año en Santa Marta y en el departamento de Magdalena, en general.

Embarcaciones en Santa Marta no cumplen con las condiciones de operatividad. - Foto: Suministrada a Semana

Mientras aplicaban los respectivos protocolos de revisión, la autoridad marítima encontró certificaciones vencidas, equipamiento en mal estado, fallas estructurales y mecánicas, entre otras.

La institución explicó que dichos controles se cumplen con el apoyo de las unidades de reacción rápida de Guardacostas de la Armada de Colombia y el cuerpo de inspectores de la Capitanía de Puerto, a través de los cuales también se verifican las licencias de navegación que acreditan la idoneidad de las tripulaciones.

Desde la Dimar insistieron en el llamado para que tanto las empresas dedicadas al transporte marítimo de pasajeros, como las embarcaciones de recreo y las dedicadas a actividades de deportes náuticos, mantengan vigente la documentación reglamentaria y cumplan eficazmente con la normatividad marítima establecida.