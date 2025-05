Novio de Tatiana Hernández reveló las últimas palabras que ella le dijo antes de desaparecer y contó cómo se enteró

Todavía no se sabe nada acerca del paradero de Tatiana Hernández , la joven que desapareció desde el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena, Su familia, incluyendo a su novio David Espitia, continúan en la búsqueda y no pierden la esperanza de que siga con vida.

“Eso era algo que normalmente ella hace, pero ese día ya pasaron cuatro o cinco horas y por eso decidí escribirle, pero no me contestó. (…) Le escribo a la compañera si sabe algo de Tatiana, ella me dice que salió y que iba a ir a buscarla”, comentó.