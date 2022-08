Nuevos cierres viales por inicio de obras en el barrio Los Caracoles de Cartagena

La Fase II de rehabilitación de la malla vial activa un nuevo punto, este es la carrera 62 A de Los Caracoles entre la Transversal 54 y Calle 26, la cual será rehabilitada en concreto rígido.

Estas obras se realizan dentro de la Fase II de rehabilitación de la malla vial adelantada por la Secretaría Infraestructura, de la cual hasta el momento se han recuperado 7 kilómetros-carril en la Vía Perimetral, y en la avenida Pedro Romero, donde se han intervenido más de 200 placas en concreto rígido.

Esta semana iniciaron las obras en el barrio Los Caracoles, allí se rehabilitará aproximadamente 1 kilómetro-carril. “Los trabajos iniciaron este lunes (29 agosto) con la etapa de remoción del pavimento existente en mal estado. Esta calle, que es uno de los accesos principales del barrio, se está rehabilitando en concreto rígido para una mayor durabilidad”, dijo Luis Villadiego, Secretario de Infraestructura.

Cierres viales en la zona

Inicialmente, se realizó el cierre total de la carrera 62A en el barrio Los Caracoles, desde la Transversal 54 hasta la calle 26. Se estableció que se harán los cierres totales de vía por tramos o frentes de obra:

Primer frente de obra sobre la carrera 62A, desde la Transversal 54 hasta la calle 27A con desvíos por la calle 27A hacia Blas de Lezo.

El segundo frente, desde la calle 27A hasta la calle 26A con desvíos hacia la carrera 62.

El tercer frente de obra, desde la calle 26A hasta la calle 26 con desvíos por la calle 27A.

El cuarto frente de obra sobre la calle 26, desde la carrera 62A hasta la carrera 62.

El tiempo aproximado de las obras y cierres será de dos meses y medio

Polémica sobre la Fase III de la Malla Vial

El pasado 11 de agosto, la Secretaría de Infraestructura hizo pública la convocatoria para la licitación de la Fase III de rehabilitación de malla vial, la cual priorizará los puentes de la ciudad de Cartagena.

Esta dependencia, con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo, realizó estudios y diagnósticos a varios puentes distritales, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: Román, Jiménez, Las Palmas, Chambacú, Heredia (nuevo y viejo) y Romero Aguirre.

Con respecto a los puentes Román y Jiménez, existe una particularidad y es que los habitantes del barrio Manga, quienes son los directamente afectados, piden al Distrito la reconstrucción de los mismos.

El pasado 3 de agosto, la Junta de Acción comunal del barrio convocó una manifestación en la que fue bloqueado el puente Román con el objetivo de obtener respuestas del alcalde William Dau Chamat acerca de las problemáticas que exponen los habitantes.

En la mañana del martes 23 de agosto, el mandatario de la ciudad en medio de una rueda de prensa se pronunció con respecto al tema de la reconstrucción de los puentes que solicitan los residentes del barrio.

“Tampoco hay plata para hacer puentes nuevos, por ejemplo, el puente Las Palmas, era algo que el Distrito iba a arreglar, pero cuando fueron a hacerle mantenimiento los ingenieros se dieron cuenta de que la infraestructura no se puede arreglar, hay que tumbarlo y hacer uno nuevo. (...)

“¿Cuánto vale hacer uno nuevo? Más de 40 mil millones de pesos, ¿de dónde vamos a sacar esa plata?, no la hay. Entonces se hizo un arreglo provisional, donde en lugar de gastarse esa cantidad, se gastaron 300 millones de pesos. (...) Hay otros puentes que hay que construir nuevos y Cartagena no tiene el dinero, por más protesta que la gente haga, no hay dinero con qué hacer esos puentes”, declaró William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.