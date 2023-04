Plan Retorno: continúan los bloqueos en la salida de Cartagena por el cobro del peaje

Desde la tarde del viernes 7 de abril empezó el Plan Retormo en todo el país, luego de las vacaciones de Semana Santa. Tanto a nivel aéreo como terrestre, los ciudadanos emprendieron sus respectivos recorridos para volver a casa. Sin embargo, las manifestaciones en la salida a Cartagena han afectado la movilidad.

Desde el miércoles 5 de abril, muchas personas se empezaron a ver afectadas por las manifestaciones presentadas en el peaje de Turbaco en Cartagena y otras zonas ubicadas al norte del departamento de Bolívar. La ciudadanía no está de acuerdo con la reactivación del cobro del peaje en esa zona, motivo por el cual iniciaron una manifestación que ha bloqueado la movilidad.

El panorama ha sido caótico, dado que la población que viajó o previó viajar a Cartagena se ha visto afectada frente a la movilidad, aumentando más horas en el recorrido terrestre. Es por ello que más de una persona ha recurrido a otros medios de transporte para agilizar hasta donde se pudiera la llegada a su destino.

La Policía de Bolívar indicó que sobre las 5:25 p.m. del 5 de abril, inició la manifestación entre Carreto y la Cruz del Viso en el kilometro 22 (Ruta 25BL02), junto a la entrada de Mahates. “Se presenta un cierre total de la vía por parte de conductores de servicio público de pasajeros de los municipios de Mahates y San Juan Nepomuceno, los cuales protestan por la reactivación del peaje de Turbaco. Son unos 50 conductores, quienes colocaron los vehículos en medio de la vía, exigiendo que no se realice el cobro de dicho peaje”, señaló la institución.

Sumado a ello, también se presentó un bloqueo el mismo día en la Vía del Mar, a la altura del PR19 del sector Arroyo de Piedra. Sin embargo, esta duro menos y en poco tiempo se levantó. Por su parte, las protestas presentadas a las afueras de la capital de Bolívar continuaron y en la jornada del sábado 8 de abril se intensificó la dificultad en la movilidad.

En horas de la noche, las autoridades reportaron bloqueos en la Troncal de Occidente en el municipio de Turbaco, donde se ubica uno de los peajes a la salida de Cartagena. Al igual que los días anteriores, la razón de esta situación radica en la reactivación del cobro del peaje. Esa vía es una de las más importantes, debido a que es la que conecta a la ciudad con el interior del país, además de ser el canal para dirigirse a otros territorios de la costa.

Con base a las imágenes que los internautas han expuesto a través de redes sociales, las filas están siendo interminables, dado que no todos los carriles están habilitadas y los disponibles no soportan en su totalidad el flujo de pasajeros. Según los líderes del comité ‘No Más Peajes’, la movilización estará hasta las 10:00 p.m. y se retomará sobre las 8:00 a.m. del domingo 9 de abril.

