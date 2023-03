Procuraduría pidió a Colcard aumentar personal de venta de tiquetes manuales ante largas filas para acceder a Transcaribe

- Foto: Archivo Particular - Cortesía

- Foto: Archivo Particular - Cortesía

Parte del equipo directivo de Transcaribe, con el acompañamiento de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, asistió a una mesa de trabajo convocada por la Procuraduría Regional de Bolívar, en la que también se citó al concesionario de recaudo y gestión de flota del sistema, Colcard.

El organismo de control, en virtud de las funciones preventivas y siendo respetuosos de la dinámica de autonomía contractual, solicitó a Colcard que se garantice la prestación del servicio de recaudo de manera más eficiente, aumentando el personal disponible en taquillas, debido a las largas filas para ingresar al sistema.

Largas filas para acceder al servicio de transporte Transcaribe. - Foto: Autor Anónimo

La mesa de trabajo fue convocada para hacer seguimiento a la implementación del plan de contingencia, ante la suspensión del sistema de recaudo por parte de Dataprom, socio y proveedor de Colcard, y buscar alternativas para minimizar la afectación a la ciudadanía.

La Procuraduría solicitó a Colcard y al ente gestor información sobre el plan de contingencia que está obligado contractualmente a implementar ante la situación. El concesionario afirmó que se está poniendo en marcha dicho plan, aunque la falta de personal por parte de Colcard para vender los tiquetes en estaciones está generando traumatismos.

Ante esto, la Procuraduría solicitó a Colcard que en razón de su obligación contractual se garantice la prestación del servicio de manera más eficiente, con el personal necesario y que, además, se vendan tiquetes en los puntos externos de recarga, para minimizar las afectaciones a los usuarios. A su vez, Transcaribe solicitó al concesionario la actualización del plan de contingencia.

Por su parte, Colcard se comprometió a actualizar el plan de contingencia, incluyendo en él un componente tecnológico que permita suplir las deficiencias causadas por la suspensión del servicio por parte de su socio y proveedor Dataprom.

La Procuraduría citó a una nueva mesa de trabajo para el lunes 6 de marzo, en la cual se hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos por parte de Colcard.

¿Cómo funcionan los tiquetes?

Nuevo tiquete para acceder al servicio de transporte Transcaribe. - Foto: Autor Anónimo

Durante toda la operación habrá taquilleros en todas las estaciones, quienes venderán a los usuarios los tiquetes de acceso, recibiendo el pago en efectivo.

Cada tiquete tendrá el costo correspondiente al valor habitual del pasaje en el sistema, es decir, 3.000 pesos, y se venderán máximo dos tiquetes por usuario.

En cada estación, habilitarán un torniquete único para entrada y otro para salida. En el torniquete de entrada, el usuario entregará su tiquete al guarda de seguridad, quien se quedará con la colilla, mientras que el resto del tiquete se devolverá al usuario.

Hay que recordar lo siguiente:

Los usuarios de las rutas troncales T102 y T103, de todas las rutas pretroncales (X101, X102, X103, X104, X105, X106) y de la complementaria C001, así como de todas las rutas alimentadoras, podrán abordar los buses en los paraderos acostumbrados, y deberán pagar su tiquete en los puntos de conexión correspondientes a cada ruta , a saber: Patio Portal, estaciones Madre Bernarda, Castellana, El Prado, María Auxiliadora, o Centro, según sea el caso.

Para agilizar las transacciones, los taquilleros solo recibirán billetes de hasta veinte mil pesos.

Los tiquetes serán válidos únicamente por el día en que fueron adquiridos.

Los usuarios deberán conservar su tiquete durante todo el viaje, pues puede ser requerido por las autoridades y/o personal autorizado como evidencia del correcto pago del pasaje.

¿Quién responderá por las recargas de las tarjetas Transcaribe que no se utilizaron?

Tarjeta de Transcaribe - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Inicialmente, la empresa de transporte público había dicho que quienes tuvieran recargada la tarjeta, podían pasarlas por los torniquetes sin ningún problema. Sin embargo, la empresa prestadora de servicio –de las tarjetas– bloqueó los torniquetes en las estaciones, dejando uno habilitado para el ingreso, a través del recaudo manual.

Esto, nuevamente, produjo incertidumbre en los usuarios que tienen saldo en sus tarjetas. Ante esta situación, Transcaribe manifestó que “es importante resaltar que el funcionamiento de las tarjetas Transcaribe dependerá de la decisión del socio y proveedor Dataprom de suspender o no el servicio de recaudo. En todo caso, si las tarjetas no llegasen a funcionar, el usuario no perderá el saldo que tenga recargado previamente, y una vez superada la contingencia, podrá volver a utilizar la tarjeta con dicho saldo”.