¿Qué pasa en Cartagena? Madres de jóvenes desaparecidas denuncian similitudes estremecedoras en sus casos

En Cartagena, Bolívar, hay una historia no contada que se repite una y otra vez frente a la inmensidad del mar: jóvenes mujeres desaparecen sin dejar rastro en medio de unas condiciones similares. La ciudad presume seguridad, turismo e historia, pero sobre el paradero de Tatiana, Alejandra, Karina y otras tantas que no han denunciado por temor, es poco lo que dicen.

La historia de la joven estudiante de medicina Tatiana Hernández Díaz no comenzó en el Caribe con la desaparición sino con el sueño de cumplir su año rural para poder graduarse como médica en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.

Lo que era un requisito para su grado, terminó en un completo calvario para sus familiares y amigos. El último rastro de Hernández fue en el centro histórico de Cartagena, una de las zonas más transitadas de la ciudad, de donde desapareció y más de 40 días después no aparece. Nadie dice nada y nadie sabe su paradero, como si la tierra se la hubiera tragado.

Y ni hablar de las cámaras de seguridad, porque no hay imágenes de su tránsito. Las cámaras, como ha ocurrido en otros casos, “no funcionaban”.

“Tatiana entró al centro histórico y alguien la tiene oculta”, dice la mujer en la última conversación sostenida con SEMANA . A la mujer del interior del país, no le cabe en su cabeza que su hija se haya lanzado al mar, hipótesis principal de las autoridades en Cartagena. A tal punto que desde la Alcaldía contrataron un robot chileno para una búsqueda subacuática que terminó en nada, porque en las profundidades no hay rastro de la joven.

“Eso solo desvía la atención. Mi hija nunca estuvo en el agua”, asegura. Para Lucy, el hallazgo de las sandalias y el celular de Tatiana no fue más que una escena sembrada, una distracción para los investigadores judiciales del caso.

La mujer, en medio de la conversación, precisó que “es increíble que las autoridades no sepan nada después de todos los días que han pasado desde que mi hija desapareció como por arte de magia. Mi hija no desapareció sola, y no voy a parar hasta encontrarla”.