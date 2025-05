Dos detalles llaman la atención en medio de la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: “Se sorprenden”

Desespero entre los familiares y amigos de Tatiana Hernández, estudiante de medicina que desapareció en Cartagena desde el pasado 13 de abril, luego de salir por un momento del Hospital Naval, lugar donde adelanta sus prácticas profesionales desde noviembre del año pasado.

Mientras familiares y autoridades avanzan por tierra y mar en la búsqueda de Tatiana, se siguen conociendo detalles sobre este caso que no deja de llamar la atención y, que Lucy Díaz, mamá de la joven, explicó en medio de una entrevista para Los informantes de Caracol Televisión.

Si bien, el mismo día de la desaparición de la joven, una amiga de ella encontró su teléfono celular y sus sandalias a pocos metros del mar, por la Avenida Santander, ahora Lucy Díaz contó que dos amigas de ella sabían la clave de ese equipo móvil.

De acuerdo con Lucy Díaz, ella entregó el celular de su hija a las autoridades, de modo que los investigadores puedan extraer de esta información que pueda permitir esclarecer todo.

“Nos preguntan —Los investigadores— ¿quién de ustedes tiene el celular de Tatiana? Y las dos —amigas de la joven— me señalan; ‘ella’. Y yo les dije ‘ah sí, claro, sí señor, aquí está. No conozco su clave, no conozco nada, entonces no sé cómo pueden revisarlo’. Las compañeras contestan: ‘yo tengo la clave, yo tengo la clave’“, recordó Lucy Díaz en Los informantes.

Al ser consultada en Los informantes sobre por qué las compañeras de Tatiana sabían la clave de su celular, la mamá de la estudiante solo se limitó a responder: “No sé”.

Al costado derecho de la imagen, Tatiana, quien fue grabada casualmente sentada sobre unas rocas, cerca del mar, horas después de haber desaparecido. | Foto: Redes sociales.

El otro celular de Tatiana

Lucy Díaz también contó que un investigador le dijo que el mismo día de la desaparición de Tatiana, el cuarto que ella tenía asignado en el Hospital Naval de Cartagena, fue inspeccionado en horas de la noche.

El investigador le consultó a Lucy Díaz si ella sabía que su hija tenía dos equipos móviles, dado a que habían encontrado uno de estos en su habitación.

“‘El investigador me dice ¿tiene conocimiento de que su hija utilizaba dos celulares? ‘Yo le digo, sí señor. A ella me le robaron en Bogotá un mismo celular del que ella tiene en este momento y para que no volviera a pasar ese susto, yo le di una carcaza que no tiene ni siquiera simcard’“, explicó Lucy Díaz en el programa citado anteriormente.

En días pasados, Lucy Díaz envió un contundente mensaje a quienes la puedan llegar a tener secuestrada.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación”, dijo Lucy Díaz en un video.

Tatiana Hernández, la joven desaparecida en Cartagena, tiene 23 años. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Tatiana Hernández.

De igual modo, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que la ayude a encontrar a su hija.