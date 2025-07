Lucy Díaz, madre de Tatiana, aseguró que viven en una constante angustia e incertidumbre . En entrevista con Noticias Caracol , manifestó: “Esto es una incertidumbre y un dolor interno que no podemos ni siquiera reflejar. Nosotros no podemos conciliar el sueño, estamos a la expectativa”.

“Yo siento y percibo que lo que pasa con Tatiana es que una persona poderosa la vio en ese lugar o le tendieron una trampa . Esto ya estaba premeditado. Las cámaras del sector no funcionan”, denunció.

Aunque se espera una próxima reunión con el abogado de la familia y funcionarios del ente investigador, hasta ahora no se entregan resultados contundentes.

“ No quieren darnos resultados a nosotros como familia. Entonces seguimos a la expectativa ”, mencionó la madre.

“Me dijo (la amiga) que ella presentía que Tatiana está viva, que está en algún lugar sufriendo. Yo le dije: ‘Sí, es que todo eso nosotros lo sabemos, que Tatiana está viva, que está sufriendo y que la tienen encerrada contra su voluntad, pero me gustaría que así como tú me dices que sientes que está viva, de pronto supieras algo de quién tiene a Tatiana, porque yo presiento como mamá que sí’. Lo que sucedió ese día no fue algo de casualidad, fue algo que ya tenían planeado y preciso 10 días antes de que ella se devolviera nuevamente para Bogotá“, contó la madre.