‘Alcalde no te veo’: cientos de estudiantes de un colegio de Cúcuta protestan para exigir soluciones en infraestructura

“ ¿Dónde está el alcalde?, Alcalde no te veo ”, se le escuchaba decir a los niños, quienes vestidos con el uniforme del colegio y a través de pancartas, pedían una respuesta de las autoridades competentes.

Sin embargo, al no ser atendidos por el secretario de educación, Luis Eduardo Royero, los manifestantes tomaron la decisión de dirigirse a la Alcaldía de Cúcuta, para que el mandatario los escuche y soluciones sus demandas.

Ante esta situación, SEMANA trató de comunicarse con Royero para conocer más a fondo esta solicitud, pero no fue posible su comunicación. Se espera que la administración municipal se apersone del tema y de un parte de tranquilidad a los estudiantes.

Siendo las 9 am los cientos de estudiantes la Nacional Comercio, al no ser atendidos por el secretario de educación @semcucuta toman la decisión de dirigirse a @AlcaldiaCucuta para que el alcalde @ingjairoyanez escuche y soluciones sus demandas. pic.twitter.com/C6CeD5XhIp

Así va la carrera por la Alcaldía de Cúcuta

Pese a que no dio a conocer su decisión definitiva, manifestó que: “tomaré la mejor decisión que más le convenga a esta región. Unirnos debemos más que nunca para no permitir que la improvisación y un mal camino sea la constante para la crisis que hoy tenemos. Podemos salvar a Cúcuta, tengan la completa fe que no descansaré hasta que esta hermosa tierra brille de nuevo. En pocas horas les estaré comentando el camino que tomaremos”, puntualizó Juan Carlos Bocanegra.