Altercado en el partido del Cúcuta Deportivo y Patriotas dejó una uniformada de la Policía herida

Jueza Vivian Polanía revela qué hay detrás del polémico video erótico en el Palacio de Justicia

“Hay un restaurante acá, es un restaurante de waffles que se llama La verga. Entonces, el chico no es un stripper , el chico es un mesero ”, dijo la funcionaria judicial. De igual manera, anotó que no solo le bailó a ella, sino que hizo lo propio con otras mujeres.

“El chico baila muy bien, pero no es un stripper. Jamás se desnudó ni nada parecido (...). No había licor, ahora me entero por las imágenes que estaban tomando, yo no sabía. Obviamente, esa situación nunca la propuse yo”, apostilló la jueza Vivian Polanía.