En Villa del Rosario, Norte de Santander, declaran emergencia por contaminación del agua; esto dice Aqualia

Los habitantes del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, fueron despojados de la tranquilidad hace algunas horas cuando se informó intempestivamente la suspensión del servicio de agua por parte de la empresa Aqualia, la cual emitió un comunicado a fin de explicar las razones de la decisión que afectó a cientos de familias.

Según lo expresado por la prestadora del servicio de acueducto, el suministro tuvo que cortarse debido a que aguas residuales se mezclaron con las potables en alguna parte del proceso de distribución, poniendo en riesgo la vida de los consumidores.

Sector La Parada, municipio Villa del Rosario, frontera Norte de Santander con Venezuela. - Foto: Duban Villamizar- Semana

“Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la noche del lunes 22 de mayo en el municipio de Villa del Rosario, hubo una rotura de la tubería en la obra de la carrera 7 con calle 15 de La Palmita, ya que el contratista dejó las excavaciones abiertas en el lugar, lo cual ocasionó el intercambio de aguas residuales con aguas potables”, se explica en el comunicado publicado por la entidad.

Aunque el inconveniente ocurrió en un punto específico de la zona de La Palmita, otros sectores también se han visto afectados con la detención de la prestación del servicio. La Parada, el Megacolegio La Frontera y los conjuntos cerrados como El Recreo, La Macarena, La Rayuela, Duruelos A y B, Los Mangos, Palmas Canarias, Girasoles y Hierbabuena son algunas de las partes del municipio que han padecido.

Así, el alcalde Carlos Julio Socha determinó alerta amarilla, con el fin de prevenir calamidades y de activar los mecanismos necesarios para la reparación de las tuberías que se hayan afectado. Por su parte, Aqualia lanzó mensajes de alerta a los usuarios para que se abstengan de consumir agua almacenada en tanques subterráneos o elevados.

De la misma manera, la compañía instó a que si las anteriores fuentes serán consideradas por los ciudadanos para su uso, se tenga en cuenta un proceso casero de desinfección para evitar complicaciones de salud. Dosis de hipoclorito están siendo suministradas por las autoridades sanitarias para tal fin.

Por lo pronto, la compañía de servicios públicos ya dio a conocer que avanzan en la purificación de los tanques y los preparan para nuevos llenados con agua tratada. También se han realizado lecturas para saber cuánta agua deberán reponer a cada morador afectado.

Ruinas del Templo Villa del Rosario que fue devastado por un terremoto en 1875. - Foto: Juan Carlos Sierra

Ya volvió el agua, pero no se podrá consumir todavía

Lo más reciente que comunicó la compañía es el regreso paulatino del agua a las casas. No obstante, hicieron llamado a la comunidad de no consumirla hasta que no se les avise que esta es apta para el uso general.

“A todos los usuarios afectados por la contingencia presentada a raíz del cruce de aguas residuales con agua potable en Villa del Rosario, que por favor no hagan uso del agua que les pueda estar llegando en estos momentos, ya que Aqualia se encuentra haciendo el proceso de lavado y desinfección de las redes de acueducto y el agua no es apta aún para su uso y consumo. Hasta que no se confirme que el agua es segura para los usuarios por favor no almacenarla ni utilizarla. Nuevamente agradecemos su comprensión u ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados”, comentó la compañía.

Comunicado de Aqualia - Foto: Aqualia

No en tanto, ya son más de 24 horas las que han pasado para los habitantes del municipio de Norte de Santander sin el suministro, lo cual afecta actividades como el transporte, la educación, la alimentación y el aseo.

Se espera que la empresa notifique en el transcurso de este miércoles la limpieza del agua y la posibilidad de su consumo normal nuevamente. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta.