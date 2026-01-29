Esposa de Diógenes Quintero revela cómo fueron los últimos minutos de vida del congresista antes del accidente aéreo: “Nos dimos un beso”

El país y, en especial el departamento de Norte de Santander, sigue conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena en el que los 15 pasajeros que iban a bordo perdieron la vida.

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente, Natalia Acosta Salcedo, hacen parte de las víctimas fatales que murieron en el siniestro del 28 de enero.

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

Diana Riveros, esposa del congresista, habló en Noticias Caracol sobre el accidente aéreo y lo que ha pasado con el cuerpo de su esposo después del incidente en la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belén, el cual es materia de investigación.

“Lo encontraron a él, a su asistente, que viajaba con él, y lo lograron bajar antes de que oscureciera al municipio de La Playa de Belén; ahí, pues, hicieron algunos trámites y hoy en la madrugada lo pudimos recibir”, dijo la mujer.

Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo. Foto: Redes sociales/Montaje:SEMANA

El último beso

En un momento de profundo dolor, Riveros recordó los últimos minutos que compartió con su esposo antes de que abordara el vuelo en el aeropuerto de Cúcuta con destino al municipio de Ocaña.

“Dormimos juntos, abrazados. Se despertó, me hizo un café, después nos vimos, nos dimos un beso, un abrazo; nos despedimos, se despidió de mi hija que iba para el colegio, le dijo que estaba muy hermosa, que tenía un uniforme tan lindo, que era una reina, porque así era él como papá; no se medían palabras en expresiones de amor”, contó con voz entrecortada.

Su esposa también habló de la calidad de humano que era Diógenes, no solo en el ámbito político, sino en la vida cotidiana.

“Era un hombre maravilloso; el que lo conoció sabía el gran ser humano, además de su inteligencia, de sus capacidades, el ser humano que él era. Con su sonrisa desarmaba a cualquiera, era una nobleza, era paz... Muy triste, muy triste, es la verdad, y además tenemos hijos muy chiquitos en los que pienso, y en lo que tengo que enfrentar, en donde teníamos muchos sueños, muchos proyectos”, afirmó Riveros.

Diógenes Quintero era un político reconocido por luchar por la paz del Catatumbo. Foto: Captura de pantalla video Twitter Diógenes Quintero

El viaje que le prometió a su hija

Diana Riveros también reveló en la misma entrevista que Quintero, quien también fue personero y defensor regional del Pueblo, estaba en campaña para buscar nuevamente la curul de paz.

Sin embargo, en su rol como padre, le había prometido a su hija menor un viaje en familia luego de que pasaran las elecciones del próximo 8 de marzo, cuando se elegirá al nuevo legislativo.

“Estábamos superfelices, él estaba superentusiasmado con este proceso, inclusive la niña le había dicho que viajaran y él dijo: ‘Cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso, nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo’”, recordó la mujer.