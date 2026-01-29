Cúcuta

Esposa de Diógenes Quintero revela cómo fueron los últimos minutos de vida del congresista antes del accidente aéreo: “Nos dimos un beso”

Diana Riveros, esposa del político, rompió en llanto al recordar lo que él le había prometido a su hija.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de enero de 2026, 10:56 p. m.
Diógenes Quintero era representante a la Cámara por Norte de Santander.
Diógenes Quintero era representante a la Cámara por Norte de Santander. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @diogenesqa

El país y, en especial el departamento de Norte de Santander, sigue conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena en el que los 15 pasajeros que iban a bordo perdieron la vida.

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente, Natalia Acosta Salcedo, hacen parte de las víctimas fatales que murieron en el siniestro del 28 de enero.

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

Diana Riveros, esposa del congresista, habló en Noticias Caracol sobre el accidente aéreo y lo que ha pasado con el cuerpo de su esposo después del incidente en la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belén, el cual es materia de investigación.

“Lo encontraron a él, a su asistente, que viajaba con él, y lo lograron bajar antes de que oscureciera al municipio de La Playa de Belén; ahí, pues, hicieron algunos trámites y hoy en la madrugada lo pudimos recibir”, dijo la mujer.

Cúcuta

Medicina Legal confirma que ya tiene los 15 cuerpos de los fallecidos en accidente de Satena: avanza en su investigación

Cúcuta

Satena hace anuncio clave en medio de investigación tras accidente de avioneta en Norte de Santander: “No hay evidencia”

Cúcuta

Satena envía equipo especial para atender a familias de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander: 15 fallecidos

Cúcuta

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Cúcuta

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Cúcuta

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

Política

Presidente Petro exige investigación rigurosa tras accidente de avión Satena que dejó 15 muertos en Norte de Santander

Cúcuta

Presidente de Satena dio detalles del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas en Norte de Santander: “Son materia de investigación”

Cúcuta

Así reaccionaron los primeros campesinos que llegaron a la zona donde se accidentó la avioneta de Satena: este es el aterrador video

Cúcuta

Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, es otra de las víctimas del accidente aéreo de Satena; viajaba junto a su esposa

Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo.
Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo. Foto: Redes sociales/Montaje:SEMANA

El último beso

En un momento de profundo dolor, Riveros recordó los últimos minutos que compartió con su esposo antes de que abordara el vuelo en el aeropuerto de Cúcuta con destino al municipio de Ocaña.

“Dormimos juntos, abrazados. Se despertó, me hizo un café, después nos vimos, nos dimos un beso, un abrazo; nos despedimos, se despidió de mi hija que iba para el colegio, le dijo que estaba muy hermosa, que tenía un uniforme tan lindo, que era una reina, porque así era él como papá; no se medían palabras en expresiones de amor”, contó con voz entrecortada.

Sale a la luz el último audio registrado en la cabina de vuelo de la avioneta Satena, antes de la tragedia en Norte de Santander

Su esposa también habló de la calidad de humano que era Diógenes, no solo en el ámbito político, sino en la vida cotidiana.

“Era un hombre maravilloso; el que lo conoció sabía el gran ser humano, además de su inteligencia, de sus capacidades, el ser humano que él era. Con su sonrisa desarmaba a cualquiera, era una nobleza, era paz... Muy triste, muy triste, es la verdad, y además tenemos hijos muy chiquitos en los que pienso, y en lo que tengo que enfrentar, en donde teníamos muchos sueños, muchos proyectos”, afirmó Riveros.

Diógenes Quintero
Diógenes Quintero era un político reconocido por luchar por la paz del Catatumbo. Foto: Captura de pantalla video Twitter Diógenes Quintero

El viaje que le prometió a su hija

Diana Riveros también reveló en la misma entrevista que Quintero, quien también fue personero y defensor regional del Pueblo, estaba en campaña para buscar nuevamente la curul de paz.

Sin embargo, en su rol como padre, le había prometido a su hija menor un viaje en familia luego de que pasaran las elecciones del próximo 8 de marzo, cuando se elegirá al nuevo legislativo.

“Estábamos superfelices, él estaba superentusiasmado con este proceso, inclusive la niña le había dicho que viajaran y él dijo: ‘Cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso, nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo’”, recordó la mujer.

YouTube video cr1WYLJdA6U thumbnail

Más de Cúcuta

Diógenes Quintero era representante a la Cámara por Norte de Santander.

Esposa de Diógenes Quintero revela cómo fueron los últimos minutos de vida del congresista antes del accidente aéreo: “Nos dimos un beso”

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena

Medicina Legal confirma que ya tiene los 15 cuerpos de los fallecidos en accidente de Satena: avanza en su investigación

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Satena hace anuncio clave en medio de investigación tras accidente de avioneta en Norte de Santander: “No hay evidencia”

El avión desaparecido de Satena, fue hallado en zona rural de Norte de Santander; las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.

Satena envía equipo especial para atender a familias de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander: 15 fallecidos

El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta.

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes.

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

El presidente Petro solicitó expresamente a las entidades competentes adelantar una investigación rigurosa.

Presidente Petro exige investigación rigurosa tras accidente de avión Satena que dejó 15 muertos en Norte de Santander

Presidente de Satena, general Óscar Zuluaga.

Presidente de Satena dio detalles del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas en Norte de Santander: “Son materia de investigación”

Está en la avioneta accidentada de Satena.

“Ellos trataron con la niebla”: habló el campesino que halló la avioneta de Satena accidentada en el Catatumbo

Noticias Destacadas