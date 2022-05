Estos son los municipios de Norte de Santander donde dejarán de usar tapabocas

Tras el anuncio presentado el pasado lunes 25 de abril por el presidente Iván Duque, en el que manifestó que a partir del primero de mayo se retiraría el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados, en las últimas horas se conoció que esa medida no favorecería a ningún municipio del departamento de Norte de Santander, pero que en cuatro de ellos pueden eliminar esta restricción.

El presidente detalló en su momento que “estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo. Esto valida que en la medida en que los municipios dan estos pasos en vacunación van a poder también avanzar en el desescalamiento de estas medidas no farmacológicas”, aseguró el presidente de la República.

Cabe mencionar que en centros de salud, hogares geriátricos y en el transporte público, el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio, mientras que en las aulas de clase la medida empezará a regir a partir del 15 de mayo.

Tras pasar una semana, la capital nortesantandereana aún no cumple los requisitos para la suspensión del uso del tapabocas. A propósito, el alcalde de Cúcuta hizo énfasis en que “hasta que no se alcance el índice requerido, la ciudad no podrá quitar la obligatoriedad”.

De acuerdo con las cifras, Cúcuta alcanza un 28,3 % en el avance de dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud, lo cual no es suficiente para que la comunidad deje de usar tapabocas. Por su parte, la segunda condición, que corresponde al 70 % de esquemas completos, sí la cumple y supera lo estipulado con un 73,5 %.

Cúcuta busca eliminar la restricción

Tras conocerse este nuevo decreto, la Secretaría de Salud Municipal le contó a SEMANA que se vienen adelantando campañas en los diferentes puntos de vacunación que hay en la ciudad para así cumplir el propósito de quitar el uso del tapabocas lo más pronto posible.

“Para el caso de nuestra ciudad continuamos trabajando día a día en brindar acceso fácil a toda la población y la comunidad a través de más de 25 a 30 puntos intramurales y extramurales para que logremos este gran reto”, indicó Tatiana Cáceres, secretaria de Salud de Cúcuta.

Asimismo, la funcionaria indicó que en la ciudad “estamos aproximadamente a 60.000 dosis de poder lograr quitarnos el tapabocas, por eso invitamos a la comunidad cucuteña a que se acerque a estos puntos dispuestos para que se vacunen y logremos está meta en el menor tiempo posible”.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta se manifestó por medio de sus redes sociales en donde dijo que “invitamos a la ciudadanía a buscar sus dosis de refuerzo en todos los puntos habilitados para poder llegar al 40 % requerido y suspender el uso obligatorio del tapabocas”.

Municipios libres de restricción

Este primero de mayo, según el último informe entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social, indicaba que cuatro municipios de Norte de Santander pasaban a ser parte de los que pueden eliminar el uso obligatorio del tapabocas, los cuales son: