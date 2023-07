¿Hay cambios? Así será el pico y placa en Cúcuta durante agosto

Durante este año se tenía estipulado un cambio en la rotación de la medida; sin embargo, las autoridades aún no han determinado la nueva restricción de vehículos, por ende el pico y placa para el mes de agosto sigue igual que en los meses anteriores.

“El pico y placa a cuatro dígitos NO está implementado, ni se implementará, hasta tanto no se tenga un decreto formal (que no está proyectado actualmente). En este momento se mantiene la medida del pico y placa a dos dígitos (la actual) y rige de forma normal en todo el municipio”, señaló la administración municipal.